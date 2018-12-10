原标题：广西将打击冻品、活体走私 严防疫区食品流向餐桌

广西打私办专职副主任侯国广9日介绍，广西将重拳打击冻品、活体走私，严防疫区食品流向餐桌。

侯国广说，广西已下发严厉打击冻品牲畜活体走私联合专项行动方案通知，严防非洲猪瘟等传染病入境。执法部门侦破的案件显示，近期，广西边境冻品走私仍然活跃。9月底10月初，海警在北部湾海域查获冻品超过1000吨，11月底以来，海关又连续查获走私冻品案件17起，涉案冻品222吨。上述冻品来自印度、巴西等国，经越南入境，存在巨大疫情传入风险。

为打击冻品、活体走私，广西将以边境一线为主战场，协调相关部门及边境村屯和街道办等基层力量，加强反走私布防；开展专项整治行动，打击不法分子在高速公路上私开通道的行为；以北部湾海域为防御要地，强化海警与海关缉私联系配合，加强对具备上岸条件的港湾、滩涂等地的防守和巡查。

侯国广表示，在流通环节，广西将以城市及城郊结合部为清查重点，清理取缔走私冻品集散地和营销场所，建立冻库进出货台账，实现对冻品加工、储存、运输企业和冻品市场、冷冻库房综合治理。在通往广东、湖南等外省的高速公路和主要通道口设卡拦截，防止走私冻品外流。

目前，广西仍有大量查获的积压冻品待处理，且新查扣冻品数量不断增加，仓储压力巨大。侯国广表示，广西已在南宁市新增一家冻品、活体无害化处理企业，接下来将加强对企业监管，确保走私冻品、牲畜活体安全销毁。(完)

(责编：杨曦、仝宗莉)