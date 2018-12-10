原标题：三大运营商获5G试验频率 终端成本高专家建议换手机再等一年

千呼万唤始出来。日前，中国联通、中国电信以及中国移动集团发布公告披露5G频谱分配方案，5G商用渐行渐近。

谈及5G时代带给消费者体验的变化，进一步提速降费成为业内的期待与共识，但想要实现5G的大面积商用恐怕还要多等一年，有专家谈到，“明年肯定不是一个买手机的好时机”。

三大运营商相互制衡

频谱分配时点有玄机

12月7日，中国联通发布公告，称工信部同意联通集团自通知日至2020年6月30日使用3500MHz-3600MHz频率，用于在全国开展第五代移动通信（5G）系统试验。

无独有偶，中国电信亦于同日披露公告，称董事会宣布，公司接到母公司中国电信集团有限公司通知，中国电信已获工信部批准在全国范围内使用3400MHz-3500MHz频率用于第五代移动通信系统试验，时间至2020年6月30日。

中国联通以及中国电信披露的公告同时显示，公司将于明年3月31日前逐步停止部分频率的使用，中国联通方面将在全国范围内逐步停止使用2555MHz-2575MHz频率，中国电信方面将逐步停止使用2635MHz-2655MHz频率，前述频率将由工信部收回。

据中国移动披露的公告显示，上述工信部收回的频率将由中国移动使用。12月7日，中国移动披露公告称，公司控股股东移动集团接到工信部通知，同意母公司自通知日至2020年6月30日使用2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段用于5G系统实验，其中2515MHz-2575MHz、2635MHz-2675MHz、4800MHz4900MHz频段为新增频段，2575MHz-2635MHz为重耕母公司现有的4G频段。中国移动方面将配合母公司，继续携手产业各方，积极推进5G技术研发、网络及业务应用试验。

谈及此时划分频段的时点，电信分析师付亮告诉《证券日报》记者，按照此前计划，2019年我国要实行5G网络规模实验，但如果频谱没有确定，运营商或许不敢去贸然投资。“现在定下频谱，运营商在制定明年计划的时候，就可以更为清晰的为5G基站的建设制定计划，在投资方面有的放矢。”

谈及三大运营商频谱的划分，中金公司方面发布研报称，中国联通和中国电信获得3.5GHz附近国际主流的5G频段，该频段产业链相对成熟，研发较完善，最具有全球通用可行性；同时发展进度比较快，实现商用的时间比较早；此外更低频、更经济，所需基站密度更低，资本支出相对更小。

至于中国移动获得的2.6GHz+4.9GHz组合频谱，中金公司方面称，4.9GHz的100M带宽可以支持的用户数和流量更多，但是所需基站的密度更大，对资本支出带来一定压力；2.6GHz频谱产业链成熟度低，需要中国移动主动推动产业链的培育和布局，但覆盖范围广、资本开支小，也可为5G商用带来双频段保险。“虽然2.6GHz频段研发起步较晚，但我们预计2019年下半年移动将拥有大规模组网的能力，不会明显影响规模商用步伐。”中金公司方面表示。

付亮告诉《证券日报》记者，从表面上来看，联通电信分到的3.5GHz频段要成熟一些，但现在就说联通电信占据优势还为时过早。付亮谈到，从移动分到的2.6G频段来看，频段越低技术越成熟，需要的基站数量就会越少。目前2.6G频段的主要问题是设备不够成熟，但有了移动这样拥有9亿用户运营商的支持，相关供应商会逐步加大投入完善产业链，4.9G也是相对成熟的频段，移动可以借此完成深度覆盖和室内覆盖。

付亮谈到，整体来看移动拿到的频段成熟度差一些，但移动拥有庞大用户和资金支持，能够带动相关产业链的发展，因此从频段的分配来看还是比较均衡的，很难判断三家运营商中哪一方更具优势。

上海社科院互联网研究中心首席研究员李易对《证券日报》记者表示，政策层面的倾斜也是为了保持市场的活跃，实现三大通信运营商互相制衡，避免形成垄断局面。

流量费用有望大幅降低

专家建议明年不要换手机

5G商用可谓千呼万唤始出来。

谈及5G时代的到来，市场普遍对5G信号的速度以及价格充满期待。苏宁金融研究院特约研究员江瀚对《证券日报》记者谈到，其实对于普通消费者而言，5G和4G在体验上差异并不明显，但“5G流量价格无疑会比4G会便宜很多，这也是提速降费的具体体现”。付亮谈到，5G的一大优势就是流量成本明显小于4G，因此资费也会明显下行。但想要实现5G信号的大面积商用恐怕还要再多等一年。“可能我们明年都看不到运营商推出的5G资费套餐。”付亮谈到。

江瀚对《证券日报》记者具体谈到，一方面基站架构等基础设施等建设需要一定时间，另外一方面手机的更新换代也需要足够的时间才能够完成。

付亮亦对《证券日报》记者谈到，从5G终端的成本来看或许没有想象中的那样乐观，“明年5G手机成本一台大概在五千元左右，到了后年可能会降低到一千元左右，因此明年肯定不是一个买手机的好时机。”

不过无论如何，5G时代确实已经渐行渐近，中金公司预计，三家运营商在拿到频谱后会加速开展外场试验和业务规范测试，预计2019试商用和2020商用可以顺利实现，5G网络的部署和发展符合预期。

日前，中国移动亦公布了5G的多个行动计划，同时还宣布全面启动17座城市将进行5G规模试验和应用示范，中国移动将在2019年实现5G预商用，2020年实现规模商用。（本报记者 李乔宇）

(责编：朱江、仝宗莉)