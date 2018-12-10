前11月我国进出口总值27.88万亿元 超去年全年

人民网北京12月10日电 （朱江）据海关总署网站消息，中国海关统计，今年前11个月，我国货物贸易进出口总值27.88万亿元，已超过去年全年，同比增长11.1%。其中，出口14.92万亿元，增长8.2%；进口12.96万亿元，增长14.6%；贸易顺差1.96万亿元，收窄21.1%。

11月份，我国进出口总值2.83万亿元，增长9.1%。其中，出口1.57万亿元，增长10.2%；进口1.26万亿元，增长7.8%；贸易顺差3060.4亿元，扩大21.5%。

按美元计价，前11个月，我国进出口总值4.24万亿美元，增长14.8%。其中，出口2.27万亿美元，增长11.8%；进口1.97万亿美元，增长18.4%；贸易顺差2995.9亿美元，收窄18.1%。

11月份，我国进出口总值4100.8亿美元，增长4.3%。其中，出口2274.1亿美元，增长5.4%；进口1826.7亿美元，增长3%；贸易顺差447.4亿美元，扩大16.4%。

一般贸易快速增长且比重提升。前11个月，我国一般贸易进出口16.13万亿元，增长13.9%，占我外贸总值的57.9%，比去年同期提升1.4个百分点。其中，出口8.4万亿元，增长12%；进口7.73万亿元，增长16%；贸易顺差6614.1亿元，收窄20.2%。同期，加工贸易进出口7.65万亿元，增长5.5%，占27.4%，下滑1.5个百分点。其中，出口4.78万亿元，增长3.6%；进口2.87万亿元，增长8.7%；贸易顺差1.91万亿元，收窄3.2%。此外，我国以保税物流方式进出口3.08万亿元，增长18.5%，占我外贸总值的11%。其中，出口9902.9亿元，增长16.5%；进口2.09万亿元，增长19.5%。

对欧盟、美国、东盟和日本等主要市场进出口均增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。前11个月，中欧贸易总值4.1万亿元，增长8.7%，占我外贸总值的14.7%。其中，我对欧盟出口2.45万亿元，增长7.8%；自欧盟进口1.65万亿元，增长9.9%；对欧贸易顺差7953.7亿元，扩大3.7%。中美贸易总值为3.83万亿元，增长7.2%，占我外贸总值的13.7%。其中，我对美国出口2.88万亿元，增长9.4%；自美国进口9470.1亿元，增长1.2%；对美贸易顺差1.93万亿元，扩大13.9%。前11个月，我与东盟贸易总值为3.55万亿元，增长12.9%，占我外贸总值的12.7%。其中，我对东盟出口1.91万亿元，增长12%；自东盟进口1.64万亿元，增长13.8%；对东盟贸易顺差2785.6亿元，扩大2.5%。中日贸易总值为1.98万亿元，增长6.1%，占我外贸总值的7.1%。其中，对日本出口8829.4亿元，增长4.6%；自日本进口1.09万亿元，增长7.4%；对日贸易逆差2091.5亿元，扩大21.1%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口7.62万亿元，增长14.4%，高出全国整体增速3.3个百分点，占我外贸总值的27.3%，比重提升0.8个百分点。

民营企业所占比重提升。前11个月，民营企业进出口11.03万亿元，增长14.4%，占我外贸总值的39.6%，比去年同期提升1.2个百分点。其中，出口7.16万亿元，增长11.6%，占出口总值的47.9%；进口3.87万亿元，增长20.1%，占进口总值的29.9%。同期，外商投资企业进出口11.9万亿元，增长5.7%，占我外贸总值的42.7%。其中，出口6.22万亿元，增长4.4%；进口5.68万亿元，增长7.2%。此外，国有企业进出口4.85万亿元，增长18%，占我外贸总值的17.4%。其中，出口1.54万亿元，增长8.6%；进口3.31万亿元，增长22.9%。

机电产品出口增长较快。前11个月，我国机电产品出口8.76万亿元，增长9.2%，占出口总值的58.7%。其中，电器及电子产品出口3.98万亿元，增长10.7%；机械设备2.57万亿元，增长9.8%。同期，服装出口9512.5亿元，下降2.3%；纺织品7171.1亿元，增长5.5%；家具3204.4亿元，增长5.2%；鞋类2801.2亿元，下降5.5%；塑料制品2598.8亿元，增长10.3%；箱包1626.6亿元，下降0.5%；玩具1540.2亿元，增长3.3%；上述7大类劳动密集型产品合计出口2.85万亿元，增长1.5%，占出口总值的19.1%。此外，钢材出口6378万吨，减少8.6%；汽车105万辆，增加14%。

原油、天然气等商品进口量增加，大宗商品进口价格涨跌互现。前11个月，我国进口铁矿砂9.78亿吨，减少1.3%，进口均价为每吨462.5元，下跌4.9%；原油4.18亿吨，增加8.4%，进口均价为每吨3442.9元，上涨31.5%；煤2.71亿吨，增加9.3%，进口均价为每吨576元，上涨1.9%；大豆8231万吨，减少4.3%，进口均价为每吨2825.2元，上涨0.3%；天然气8119万吨，增加33.8%，进口均价为每吨2746元，上涨21.1%；成品油3024万吨，增加12.4%，进口均价为每吨3981.4元，上涨21.2%；初级形状的塑料3010万吨，增加15.6%，进口均价为每吨1.14万元，下跌0.8%；钢材1216万吨，增加0.5%，进口均价为每吨8209.8元，上涨7.1%；未锻轧铜及铜材487万吨，增加14.9%，进口均价为每吨4.67万元，上涨4.1%。此外，机电产品进口5.88万亿元，增长12.7%；其中汽车106万辆，减少6.8%。

(责编：朱江、仝宗莉)