工信部：指导电信运营企业做好5G系统试验的基站部署

人民网北京12月10日电 据工信部官方网站消息，工信部将积极指导各基础电信运营企业做好5G系统试验的基站部署，促进我国5G产业的健康快速发展。

据工信部介绍，近日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通发放了5G系统中低频段试验频率使用许可。其中，中国电信和中国联通获得3500MHz频段试验频率使用许可，中国移动获得2600MHz和4900MHz频段试验频率使用许可。5G系统试验频率使用许可的发放，有力地保障了各基础电信运营企业开展5G系统试验所必须使用的频率资源，向产业界发出了明确信号，将进一步推动我国5G产业链的成熟与发展。

下一步，工信部将积极指导各基础电信运营企业做好5G系统试验的基站部署，开展好5G系统基站与同频段、邻频段卫星地球站等其他无线电台站的干扰协调工作，确保各类无线电业务兼容共存，促进我国5G产业的健康快速发展。

(责编：李楠桦、仝宗莉)