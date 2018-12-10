交通部：加强安全保障 支撑液化天然气进口量快速增长

人民网北京12月10日电 （朱江）据交通运输部网站消息，近日，交通运输部办公厅印发《关于进一步加强LNG海上运输安全保障的通知》（简称《通知》），要求按照加强天然气产供储销体系建设的部署，切实做好LNG（液化天然气）海上运输特别是今冬明春北方地区海上运输保障。

《通知》要求，有关交通运输主管部门、海事管理机构要进一步落实安全责任，督促有关港航企业加强源头风险管控和隐患排查，严格执行作业规程，强化对LNG船舶运输和港口作业的现场监督检查；进一步加强运输组织，继续实施优先保障LNG船舶运输的各项措施，在保障安全的前提下，进一步提升LNG船舶进港、装卸作业效率；进一步完善协调机制，加强信息沟通，完善应急预案，加强预警和应急处置，及时解决运输中的问题；进一步加大力度，积极推进LNG码头规划建设，稳步提升LNG海上运输保障能力。

进入采暖季用气高峰期，LNG运输保障任务事关人民群众的切身利益和经济平稳运行。《通知》强调，有关交通运输主管部门、海事管理机构，要切实强化责任担当，把做好天然气运输保障工作摆在更加突出的位置，采取有力有效措施，切实保障LNG海上运输安全畅通。

据了解，今年以来，交通运输部认真落实中央领导指示批示精神，按照加强天然气产供储销体系建设的部署，印发《环渤海地区液化天然气码头重点布局方案（2022年）》，完善国内沿海省际液货危险品船运输市场宏观调控政策，开展LNG罐箱试点运输，加强LNG海上运输保障，有力支撑LNG进口量快速增长。据中国海关数据，今年1月至10月，我国进口LNG达4156万吨，同比增长43%。

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