交通部：加强安全保障 支撑液化天然气进口量快速增长

人民网北京12月10日电 （朱江）据交通运输部网站消息，近日，交通运输部办公厅印发《关于进一步加强LNG海上运输安全保障的通知》（简称《通知》），要求按照加强天然气产供储销体系建设的部署，切实做好LNG（液化天然气）海上运输特别是今冬明春北方地区海上运输保障。
《通知》要求，有关交通运输主管部门、海事管理机构要进一步落实安全责任，督促有关港航企业加强源头风险管控和隐患排查，严格执行作业规程，强化对LNG船舶运输和港口作业的现场监督检查；进一步加强运输组织，继续实施优先保障LNG船舶运输的各项措施，在保障安全的前提下，进一步提升LNG船舶进港、装卸作业效率；进一步完善协调机制，加强信息沟通，完善应急预案，加强预警和应急处置，及时解决运输中的问题；进一步加大力度，积极推进LNG码头规划建设，稳步提升LNG海上运输保障能力。
进入采暖季用气高峰期，LNG运输保障任务事关人民群众的切身利益和经济平稳运行。《通知》强调，有关交通运输主管部门、海事管理机构，要切实强化责任担当，把做好天然气运输保障工作摆在更加突出的位置，采取有力有效措施，切实保障LNG海上运输安全畅通。
据了解，今年以来，交通运输部认真落实中央领导指示批示精神，按照加强天然气产供储销体系建设的部署，印发《环渤海地区液化天然气码头重点布局方案（2022年）》，完善国内沿海省际液货危险品船运输市场宏观调控政策，开展LNG罐箱试点运输，加强LNG海上运输保障，有力支撑LNG进口量快速增长。据中国海关数据，今年1月至10月，我国进口LNG达4156万吨，同比增长43%。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】