国家药监局通报53批次不合格化妆品 法国兰姿等上榜

人民网北京12月10日电 （朱江）据国家药品监督管理局网站消息，经浙江省食品药品检验研究院等检验，标示为殊眼国际贸易（上海）有限公司等22家企业代理（生产）的53批次化妆品不合格，上述不合格产品及相关企业违反了《化妆品卫生监督条例》《化妆品标识管理规定》等相关法规的规定。

国家药品监督管理局介绍，涉及的标示代理（生产）企业、不合格产品为：殊眼国际贸易（上海）有限公司代理的花嫉温和染发膏5N自然褐色套装（花嫉温和染发膏5N自然褐色+辅酶炫彩发用精华素），广州市凯维斯化妆品有限公司生产的凯维斯染发膏（栗子色）（5.3板栗），凯维斯染发膏（栗棕色），凯维斯染发膏（栗子色）和凯维斯染发膏，浙江章华保健美发实业有限公司生产的彩语章华护染焗油（8号），章华护染焗油（14号），野果珍牌天峰染发焗油（自然黑），章华护染香波自然黑，章华牌杰彩焗油染发霜（30）自然黑色和天峰染发焗油5.66，南阳市澳福来实业有限责任公司生产的一梳黑焗油染膏，北京贵佳美工贸有限公司（委托方：北京御奇日通化妆品有限公司）生产的安之酸营养久益彩染焗油膏（酒红），江苏美爱斯化妆品股份有限公司（委托方：汉高股份有限公司）生产的光明天然黑染发霜，吴江兴博隆日用化学品有限公司生产的CHEAM?亮妍染发膏（36）和亮妍染发膏（30）（12/11），上海汇魅化妆品有限公司生产的菲灵染发膏6-45（中葡萄酒红色）和赛伯特娇阳染发膏，诸暨市贝丝特日用化学有限公司生产的创路焗油染发膏2N自然黑色，广州市佳桐化妆品有限公司生产的黑钻尊贵黑发霜，广州市景红达精细化工有限公司生产的景红达染发膏（褐色）和景红达染发膏，广州市君子兰精细化工有限公司生产的思雨染发膏（玫瑰紫），广州市凯茜化妆品有限公司生产的洪瑞凯茜染发膏，广州市兰姿化妆品有限公司（委托方：法国兰姿（国际）化妆品有限公司）生产的海维斯染发焗油膏，广州市瑛派儿化妆品有限公司生产的法拉法克香薰亮丽染膏（瑛派儿染膏），广州市中粤大圣化妆品有限公司生产的金皇女染发膏-葡萄红，广州威妮雅化妆品有限公司生产的金竹堂染发膏，金竹堂染发膏（栗棕色），金竹堂染发膏（巧克力），金竹堂染发膏（自然黑）和金竹堂?染发膏五色米植物精华染发霜（板栗色），鹤山市邦丽精细化工有限公司生产的A派·一族 梦佩丝染发膏（黑色）和梦佩丝染发膏（0/45），台山高富日用化工有限公司生产的艾的染发膏系列（铜红色）和艾的染发膏系列（金铜色），广东瑞虎精细化工有限公司生产的军医生?瑞虎染得快染发膏（酒红色），军医生?瑞虎染得快染发膏（自然黑），瑞虎一洗黑洗染香波（黑色），瑞虎染发膏（自然黑），瑞虎染得快染发膏，瑞虎染得快染发膏（自然黑），瑞虎染得快染发膏（酒红色）和瑞虎染得快染发膏（咖啡色），肇庆迪彩日化科技有限公司（委托方：广州市迪彩化妆品有限公司）生产的迪彩染发膏（棕色），肇庆市凯捷科技有限公司生产的凯捷染发膏（金棕色）6/77和凯捷染发膏（自然黑）44/0。

其中，经生产企业所在地药品监管部门现场核查，标示浙江章华保健美发实业有限公司生产的彩语章华护染焗油（8号），章华护染焗油（14号），野果珍牌天峰染发焗油（自然黑），章华护染香波自然黑，章华牌杰彩焗油染发霜（30）自然黑色和天峰染发焗油5.66等相关批次产品，生产企业声称为假冒产品。

上述不合格产品及相关企业违反了《化妆品卫生监督条例》《化妆品标识管理规定》等相关法规的规定。国家药品监督管理局要求北京、广东、上海、河南、江苏、浙江省（市）药品监管部门核实后依法督促相关生产企业对已上市销售的相关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理；要求安徽、福建、甘肃、广东、贵州、海南、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、内蒙古、宁夏、山东、山西、陕西、四川、天津、云南、浙江省（市）药品监管部门责令相关经营单位立即采取下架等措施控制风险，对涉嫌假冒的产品，要深查深究其进货渠道，对违法违规行为，依法予以查处，涉嫌犯罪的依法移交公安机关。上述省级药品监管部门自通告发布之日起3个月内公开对相关企业或单位的处理结果，相关情况及时在国家化妆品抽检信息系统中填报并报告国家药品监督管理局。

(责编：朱江、仝宗莉)