2018年北京小微企业增值税减免近10亿元

人民网北京12月10日电 （王子侯）近年来，财政部、国家税务总局先后出台多项增值税优惠政策，不断支持小微企业发展。据国家税务总局北京市税务局货物和劳务税处相关人员介绍，2018年1至10月，北京市申报享受小微企业增值税政策的纳税人有90多万户次，申报销售额300多亿元，累计减免增值税9.4亿元，有力地支持了小微企业发展和纳税人创业创新，为促进就业和实体经济发展提供了重要助力。

自2013年起，财政部、国家税务总局先后出台多项增值税优惠政策。月销售额的标准从2万元提高到3万元；销售货物或加工、修理修配劳务的销售额和销售服务、无形资产的销售额分别核算；优惠政策的适用时间更是一延再延。

位于北京昌平区回龙观镇的北京青年创业示范园，是北京首家青年人创业基地，也是服务中小企业的“试验田”。园区进驻了多家青年创业的小微企业，北京怡峰泰和科技有限责任公司就是其中一家。2018年，公司申报的5.2万元增值税销售额全部享受小微企业优惠政策，减税1570元。与之相似的还有处于初创期的北京博大开元科技有限公司，公司2018年享受小微企业优惠政策免征增值税8000余元。“企业初创期面临运营成本高、负担重、抗风险能力弱等问题，国家的减税政策对企业而言贴心又及时，真是雪中送炭。” 北京博大开源科技有限公司法人陈智芳告诉记者。

据了解，北京市税务局还通过信息化手段解析企业申报情况，对优惠政策应享未享企业进行提醒。位于顺义区的北京市广聚工贸公司2018年第三季度申报增值税收入6.2万元，缴纳增值税3000余元，经系统筛查发现该企业未享受小规模企业优惠政策，税源管理部门第一时间向企业核实情况，辅导企业更正申报表，并及时办理了退税手续，确保企业充分享受税收优惠政策。

北京市税务局货劳处相关人员表示，小微企业是经济发展的生力军，服务好小微企业，落实好国家的税收优惠政策，为小微企业提供优质的税收营商环境和更便捷的纳税服务方式，是我们的应尽和必尽之责。

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