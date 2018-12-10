工信部：注销5家企业跨地区增值电信业务经营许可证

人民网北京12月10日电 （朱江）据工业和信息化部网站消息，近期，北京奥讯通信投资有限公司、惠州市赛洛特通讯有限责任公司、北京掌讯远景数码信息技术有限公司、天津圆通贵金属经营有限公司、广州华红通信科技有限公司等7家企业（详见附件）向工业和信息化部提交申请，要求注销其持有的跨地区增值电信业务经营许可证，并依据《电信业务经营许可管理办法》规定，提交了股东会关于终止经营的决定、做好用户善后处理工作承诺书及解决用户善后问题的情况说明等材料。
为维护市场秩序，保障用户合法权益，工业和信息化部于2018年9月20日至10月19日公示了上述企业拟注销跨地区增值电信业务经营许可证的相关信息，听取社会意见，接受社会监督。公示期未收到异议。
经审核，工业和信息化部认为北京奥讯通信投资有限公司等5家企业符合退出电信业务市场条件，根据《电信业务经营许可管理办法》第三十一条规定，现注销其相关跨地区增值电信业务经营许可证。
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