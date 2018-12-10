光大越南芹苴垃圾发电项目投产 打造湄公河三角洲绿色标杆

12月8日，光大越南芹苴生活垃圾焚烧发电项目完工典礼在越南芹苴市泰来县举行。

光大集团党委书记、董事长李晓鹏在完工典礼上表示，芹苴项目以“打造湄公河三角洲绿色标杆项目”为建设目标，不仅要成为越南固体废弃物处理业务领域的标杆，更要在越南生活垃圾焚烧发电建设标准、技术工艺、商务模式等方面起到示范引领作用，有力带动当地就业，营造两国共建绿色工厂的友好氛围。他指出，光大集团不仅要助力当地经济社会发展，增加就业机会，更要为当地提供清洁能源，带去一片蓝天。

越共中央委员、越南第9军区政委黄战胜，越共中央委员、芹苴市市委书记陈国忠等参加了完工典礼。

亚洲开发银行私营部门业务局东亚基础设施融资部主任木村寿香强调，亚洲许多主要城市同样面临着管理不断增加的固体废弃物挑战，芹苴项目为解决这一共同难题提供了一种有效且环保的方案。亚洲各国政府可以借鉴芹苴项目的经验并在本国进行复制，芹苴项目将成为越南乃至整个亚洲未来该行业投资的催化剂。

芹苴项目是中越两国合作的重要成果，是光大集团首个海外全产业链环保项目，也是越南第一座投产的现代化生活垃圾发电项目。项目投运后，将每年提供绿色电力约6000万千瓦时，日处理生活垃圾400吨，约占芹苴市每日总清运垃圾的60%，烟气排放全面执行欧盟2010标准，有力解决芹苴市生活垃圾填埋处置、设备落后、污染严重的现状。

芹苴项目涉及总投资4700万美元，核心技术装备全部由光大国际自主研发，项目采用PPP合作模式。今年2月，亚洲开发银行向光大国际提供了1亿美元贷款，以支持其在越南多个城市建设生活垃圾发电项目。下一步，光大将继续在越南多个城市投资、拓展更多垃圾发电项目。

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