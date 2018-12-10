第十三届中国健康传播大会在京举行

2018年12月8日，由清华大学与国家卫健委（原卫生部）共同发起的“第十三届中国健康传播大会”在北京盛大开幕，本次大会主题为“面向未来的健康传播”。当天下午，国家卫生健康委员会基层卫生健康司副巡视员刘利群、清华大学医院管理研究院创始人、院长高级顾问刘庭芳教授、平安医疗健康管理股份有限公司（以下简称“平安医保科技”）董事长兼CEO高菁、总经理张林、中华预防医学会健康传播分会副秘书长崔伟、宁波市卫生计生委副主任章国平、义乌市卫生计生委副主任徐国超等来自政界、医疗界、学术界、企业界的数百位权威人士齐聚“家庭医生服务社会化实践” 分论坛，围绕“社会多方参与、信息科技驱动、全面提升家庭医生服务有效性”展开深入探讨。

作为平安集团“大医疗健康”战略的核心成员，平安医保科技董事长兼CEO高菁在分论坛带来题为《社会力量赋能“家庭医生签约服务”实践》的主题演讲。他表示，平安医保科技在先进科技驱动下，以“全面家医基础服务”起步，最终延伸至个性化健康管理、科学绩效考核、合理分级诊疗体系等多项服务，通过AI技术，打造了高效、便民、透明，独具平安特色的“家庭医生服务闭环”。

以科技驱动、稳步推进政府基层家庭医生签约服务

据悉，2016年，国务院医改办、国家卫计委等部门联合发布了《关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的通知》，要求到2020年，家庭医生签约服务扩大到全人群，形成长期稳定的契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。2018年3月，国家卫健委正式成立，则明确发文要求各地要做实服务，并鼓励企业加入家医建设，开展互联网服务。两年来，政策频出，足见推进家庭医生签约的重要性。

在此背景下，为响应国家号召，结合各地卫计委及社区卫生中心实际业务需要，平安医保科技搭建了“城市一账通”App。该平台通过连接基层家庭医生和居民，提高医生的工作效率及居民的就医体验，真正实现“足不出户”享受慢病管理等医疗健康服务，缓解“签而不约、签而难约、未签未约”等问题；同时也有效避免了签约信息存档混乱、“注水”签约、签约服务质量不高等现象发生。

据高菁介绍，近年来平安医保科技分两步有序开展家医服务：一期已完成家庭医生基础功能建设，覆盖家医日常工作全流程，实现如签约、咨询、健康档案、慢病随访、健康资讯、疫苗提醒、门诊预约等核心业务功能；二期拓展了服务场景，针对重点人群实现如孕产妇体检、疫苗预约等功能，并在内蒙地区实现了政府家庭医生处方外配的创新模式，通过打通社区医院与零售药房，实现了患者足不出户即可在线问诊，送药上门的服务，极大的提升了患者的就医体验。

据悉， “城市一账通”App家庭医生服务板块已陆续在内蒙古全区、甘肃全省、黑龙江全省，以及重庆九龙坡区上线，目前已成为全国最大的线上基层家庭医生服务平台之一 。

在“互联网+服务”方面，除了在本届健康传播大会展示的“家医服务”外，平安医保科技旗下的“城市一账通”APP还能提供便捷就医、社保账户管理、健康档案管理、人社及城市综合服务，为百姓看病就医、健康管理等提供多重便利。截至目前，平台注册用户量已突破2000万，覆盖包括深圳、武汉、厦门、青岛、内蒙古等全国65个主要城市和地区，惠及2亿人口。

科技赋能 为医患双方减负增效

据悉，目前全国范围内尚存在基层医疗信息化建设滞后、基层医生保障制度不健全、分级诊疗宣传力度不够、基层医疗条件落后等痛点。对此，平安医保科技深挖家医服务与互联网融合的发展潜力，以“城市一账通”App为核心，打造医生端和居民端两大应用服务场景，为医患双方减负增效。

针对医生端，平安医保科技家庭医生平台采用基于Spring Cloud技术框架的微服务分布式架构体系。通过部署云平台为医生手机客户端提供高效服务，并与卫健委内已有系统进行无缝对接，为云平台提供数据服务，能有效提高家庭医生平台服务的效率和质量。例如，社区医生上门时，可直接在“城市一账通”APP录入病患信息和随访记录，并同步给公卫平台，避免了以往二次录入的麻烦。

在居民端，平安医保科技抓住居民长久以来的就医痛点，致力于提升居民购药的便捷性。以内蒙古为例，复诊及长处方患者可直接在“城市一账通”App上通过在线咨询医生，实现处方开具、处方流转、药师审核、药店配送的一站式就诊服务，大大提升了患者就医便捷性。

在甘肃，助力政府在贫困地区推进健康扶贫，实现了47.8万贫困人口签约以及一人一策帮扶，建立了上下级医院医生帮扶关系体系。从而提升了医疗资源利用率及患者就医体验。

此外，平安集团全球领先的“脸谱”技术也被应用于家庭医生签约实践，实现了家庭医生签约时最重要的在线身份认证功能，避免了群众跑医院，医生刷签约率等现象，且认证成功率超过99%，签约效率较线下纸质签约方式提升数十倍。科技驱动下的家医服务，正在通过无缝衔接的高效体验，塑造一个有温度的健康未来。

据悉，平安医保科技致力于成为“中国领先的科技驱动管理式医疗服务平台”。凭借领先的人工智能、云、区块链技术及丰富的医保行业运营经验，平安医保科技为国内医保基金管理机构提供全面的“智慧医保”解决方案，其应用场景贯通数据治理、智慧经办、智慧风控、科学决策、精准服务等，已实践出近20种成熟、可靠的风控模型。此外，平安医保科技打造出精准、全面的知识图谱以及数据湖，构建“药品、疾病、处方、健康因子、医生画像”五大知识库，向用户提供专业化、个性化、动态化和集成化的智能医保服务。

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(责编：袁勃)