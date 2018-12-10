清华大学联合平安医疗科技发布城市实时健康指数

导语：在“健康中国2030”规划纲要的指导下，我国医疗信息化建设正大步向前。当前，亟需一个基于大数据的分析工具，充分挖掘医疗信息数据，依托科技力量推动健康事业发展。清华大学公共健康研究中心与平安医疗科技建立的城市健康指数编制课题组，建立了实时城市健康指数，能够更科学更高效的助力城市健康管理工作。

在12月8日举行的第十三届中国健康传播大会上，公共卫生界学术领导者清华大学公共健康研究中心联合平安医疗科技发布了城市健康指数。相比现有国内外以年度为单位的各类健康综合指数，此次联合发布的城市健康指数可实现实时更新，动态监测城市健康面貌及其变化趋势。

该指数可基于各地区的健康医疗大数据平台，从既有数据中挖掘相关信息，全面评估城市健康状况。指数共涵盖3大维度80项指标，在综合反映一个城市的生活方式、自然环境状况，和医疗资源分配情况的同时，还可重点监测近40种主要疾病的发病情况；除此之外，该指数的一大亮点在于：所有指标与各地大数据平台实现实时联动、动态更新，能够为城市健康管理提供最及时的决策支持。

城市健康指数构成全景图

实时的城市健康指数，保证了信息反馈的及时性，为有关部门应对突发医疗事件赢得了时间。以传染病为例，全面监控城市内各大医疗机构的可疑病例，有助于提前预警、及时防控。而对于急危重非传染性疾病，实时指数能帮助发现事件的时序规律，从而更合理的调配急救资源。

此外，城市健康指数还具有全面、权威、客观、灵活的特点。首先，全面性体现在该指数包含了慢病，传染病，生活习惯、医疗资源，医疗服务和环境因素等方面的80项指标，覆盖广，种类全。其次，指数的构造方法一方面有近30位各领域顶级专家的参与设计，确保了指数的权威性，另一方面从历史数据出发，利用先进的深度学习方法矫正了变量间冗余，确保了指数权重的客观性。最后，从应用角度而言，该指数考虑了不同变量的获取难易度，大部分变量可以直接从城市的医疗大数据平台中直接获取，而与此同时，由于指数的设计中包含了3个亚指数、7个类指数，且逐层可拆，这使得在指数实际落地时，可以根据当地数据化建设进程进行灵活调整。

在本次发布大会上，清华大学公共健康研究中心程峰教授详细介绍了指数的构成和参与的专家团队，深刻解读了指数的各项优势。

平安科技首席医疗科学家谢国彤生动阐述了指数构建过程，给出了实地应用场景。平安医疗科技不仅在公共卫生服务领域注入了人工智能新科技，也紧抓实际需求，脚踏实地解决真难题。

近年来，平安医疗科技已经打造了智能医疗质控、智能疾病预测、智能影像筛查、智能辅助诊断及治疗和智能医生助手等可视化平台，其中，智能疾病预测包含了针对群体和个体的两种不同纬度的疾病风险预测，智能影像筛查研发的OCT智能眼部筛查在历次展会上获得了诸多参会者的好评。平安医疗科技依托平安大数据与专业人工智能技术，为医疗领域提供更懂行业、更懂场景、更懂落地的智能医疗服务。

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(责编：袁勃)