探索电子技术在客舱内应用 空客将打造数字化客舱

人民网深圳12月10日电 （记者乔雪峰）12月10日， 空中客车中国创新中心日前与柔宇科技有限公司签署合作备忘录，双方将就柔性电子技术在飞机客舱的应用和商业合作开展研究。
据介绍，空中客车一直致力于设计和制造能够为乘客提供更好乘坐体验的飞机。通过探索柔性显示、柔性传感在客舱内的应用，空中客车计划联合柔宇科技在客舱环境、客舱安全以及节能等方面进行合作，为乘客打造未来化、数字化、个性化的客舱。
据了解，位于中国深圳的空中客车中国创新中心是空中客车在亚洲设立的首个创新中心，其使命是充分利用当地优势，包括创新人才、合作伙伴和生态系统，将其与空中客车在航空航天领域的专业知识相结合，探索突破性技术、商业模式和新增长机遇。空中客车中国创新中心现在已全面投入运营，全新办公室启用仪式定于2019年初举行。
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