托管来护航 生产有保障

过去，只有8个人的江苏泰州市开发区云飞化纤用品厂既没有组织架构也没有制度规章。工作秩序混乱不说，再加上资金紧张，能省则省，安全隐患较多。

2018年初，该厂与辖区的医药高新区安全生产协会签订了安全托管协议，费用为每年2000元。托管专家到厂后，通过召开全体员工安全教育会、开展危险源辨识等，查找出工厂存在安全隐患的设备、场所或作业活动，并制定了防范管控措施。此外，托管专家还为工厂制定了适用的管理制度、操作规程和各种管理台账等。公司老板告诉记者，经过近一年托管实践，员工安全意识和厂容厂貌都发生了巨大变化。

针对小微企业安全管理水平不高、监管难等问题，泰州市全面探索实施小微企业安全生产委托管理模式。泰州市安监局选择医药高新区作为安全生产委托管理试点地区，这里小微企业密集，占到全区企业总数的20%。今年2月，医药高新区制定了《微小企业安全生产管理办法（试行）》，从托管范围、托管内容、托管方式、各方权利和义务、监督管理等方面进行具体明确。依据企业资产总额、从业人员、营业收入等指标，医药高新区划定了小微企业托管范围，共计199家企业。

为确保小微企业得到专业化服务，泰州市明确规定受托单位的安全生产管理人员都必须取得注册安全工程师或中级以上职称，且日常工作地点应在医药高新区范围内，便于随时服务指导托管企业。针对小微企业不同的类型和生产状况，受托单位逐家制定有针对性的托管服务方案，实现托管服务精准化。此外，泰州市还制定了《微小企业托管考核细则（试行）》，进一步规范和促进小微企业安全生产管理。

截至目前，医药高新区已有95%的小微企业实行安全生产委托管理，其中21家选择委托安全生产协会专家管理，其他168家企业选择中介机构实行委托管理。

泰州市委常委、常务副市长杨杰表示，小微企业托管机制为小微企业搭建了一个便捷、高效的安全生产管理平台，切实解决了小微企业自身安全生产管理能力缺失的问题。

《 人民日报 》（ 2018年12月11日 12 版）

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