有助于促进中国经济增长

据新华社华盛顿电 （记者高攀）国际货币基金组织（IMF）首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德日前表示，进一步扩大开放有助于促进中国经济增长。
奥布斯特费尔德认为，中国仍有很大的空间推动经济进一步开放，并让市场在经济中发挥更大作用，这不仅有助于中国经济增长，也有利于促进中国经济稳定。
奥布斯特费尔德肯定中国决策层为控制信贷增长和加强金融监管采取的政策措施，同时建议中国进一步增强人民币汇率灵活性。
奥布斯特费尔德认为，中国融入全球经济体系符合所有人的利益，也非常重要。他指出，IMF一直与中国开展建设性合作，共同推动IMF份额和治理改革，并将人民币纳入特别提款权货币篮子。
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