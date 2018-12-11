252名犯罪嫌疑人投案自首

本报北京12月10日电 （记者吴秋余）记者从国家税务总局获悉：今年8月以来，国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行等四部委共同部署开展打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动，重点打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”，以打击违法彰显执法威力，有效整顿和规范税收秩序，营造公平有序的税收营商环境。专项行动开展两个月以来，各地已成功查办了一批重大涉税违法案件，专项行动取得初步成效。
据统计，8月22日以来截至11月底，全国共查处涉嫌虚开增值税发票的“假企业”45749户、涉嫌骗取出口退税的“假企业”467户，合计46216户，定性对外及接受虚开增值税专用发票及其他可抵扣凭证255.62万份，涉案税额491.61亿元。专项行动开展以来，全国虚开骗税违法犯罪势头得到有效遏制，江苏、江西、青海、云南、新疆等地已有252名犯罪嫌疑人慑于专项行动的高压态势，主动投案自首。
最新数据显示，全国共侦破虚开、骗税案件1268起，抓获犯罪嫌疑人2525名，涉案金额183.8亿元，挽回经济损失7.36亿元。
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