原标题：政策力挺高质量发展 提振企业发展信心

新一轮企业支持政策加速出台 多地公布优化营商环境“路线图”

政策力挺高质量发展 提振企业发展信心

体制机制、政策环境等方面改革将持续深化

近年来，中央和地方各级政府连续出台政策，加大对企业支持力度，大力优化企业营商环境等。山东、陕西、湖南等地日前陆续公布了新一轮企业发展支持政策，明确了优化营商环境“路线图”。近日，记者在海南、安徽等地调研时深切感受到，在中央和地方政策支持下，企业经营状况有明显改善。企业家们表示，这些支持政策力度大、效果实，让企业对未来的发展更加抱有信心。

高质量发展促进营商环境优化

国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组优化营商环境专题组日前召开专题会议研究推进优化营商环境工作。会议要求未来要进一步推进高质量发展，把各项改革举措做细、做深、做实，推进全国营商环境优化改善，破解民营企业、中小企业困难。

今年以来，国务院、发改委、商务部等部门连续出台政策措施推进企业营商环境的优化。发改委副秘书长周晓飞日前表示，近年来，优化营商环境的各项工作取得积极进展，重点表现在投资贸易更加宽松便利、市场竞争更加公平有序、办事创业更加便捷高效、营商环境评价更加有效等方面。

山东省日前印发了进一步优化营商环境的任务分工方案。作为指引助推企业发展的“路线图”，方案明确了38项任务，而且每项均明确了细致的分工，在更大范围、更深层次上推进政府职能转变，优化营商环境。

除此之外，北京、上海、广东、陕西、湖南等地也都进一步出台政策，推进企业发展。

海南省副省长沈丹阳表示，海南省把优化法制化、国际化、便利化营商环境作为改善营商环境的重中之重，制定了海南省优化营商环境行动纲要，并提出了45条改善营商环境创新务实举措。

“资源多、商机多、成本低、管得少，这将是推进企业发展的重要因素”，沈丹阳介绍，海南将优化营商环境作为重中之重，把生产要素还给市场，让企业在公平环境当中竞争。

记者在海南万宁调研时了解到，以槟榔、咖啡为代表的特色高效农业，海洋经济、生物制药等正在推进万宁的实体经济不断转型升级。众多中小企业主和农户纷纷表示看好未来的发展。

据介绍，下一步，万宁还将持续推进优化营商环境，构建新型政商关系，加强政府诚信建设，不断推进实体经济发展。

日前，新华社新华每日电讯联合上海华夏社会发展研究院发布了2018中国营商环境指数报告，从市场环境、投资环境和法治环境三个维度对中国内地31个省区市营商环境进行了评价。其中，广东、江苏、上海、北京、浙江名列前五位。

高质量发展提振企业家信心

“目前，中国汽车市场结束了黄金增长期，汽车产业也正处在由传统汽车开始转向以新能源为代表智能汽车的转型升级阶段。这对于中国汽车企业是一次机遇，也充满着挑战。推进高质量发展战略为企业发展指明了方向，提供了助力。目前，江淮汽车正在加速转型升级，推动产品向电动化、智能化、网联化、共享化发展”，安徽江淮汽车公司党委副书记王东生表示。

据介绍，近两年，中央和各级地方政府针对新能源、智能化等新兴产业的发展出台了大量的支持政策，从各方面加速推进高质量发展。

中欧国际工商学院教授王高认为，随着经济的转型升级，国内新的消费需求也不断变化。消费升级、供给侧改革以及全球市场的发展趋势都表明，加速中国企业的技术、产品等升级，推进中国产品向中国品牌转变将是未来企业赢得市场竞争优势的关键。

记者在江淮汽车公司调研了解到，江淮汽车目前已系统掌握了电动汽车的电池成组、电机、电控三大核心技术及能量回收、驱动与制动电耦合、远程监控、电磁兼容等关键技术。值得一提的是，江淮在高比能电池包热失控安全技术方面取得突破，已形成拥有国际先进水平的产品正向开发能力。

我国正处在高质量发展过程中，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变，经济稳中向好的基本面没有根本性改变。在政策的强力推进下，企业家们对未来的发展抱有信心。

“虽然经济面临下行压力，但去年格力业绩增长了四百亿，为国家贡献税收一百五十亿”，格力电器董事长兼总裁董明珠表示，在高质量发展的推动下，给消费者提供一个最需要、最真实的产品，就会有更多的人拥护中国制造、中国品牌。

海尔集团总裁周云杰表示，加快创新能力建设是推进高质量发展的必然要求，中国企业要在世界上创造出属于自己的一片天地，就必须要有自己的核心竞争力。海尔的核心竞争力便在于创新，不断推进科技、平台、机制等共同创新。

支持高质量发展政策力度加大

随着各项政策的推进，企业高质量的发展环境和效果都有了极大提升，企业家信心不断加强。但与此同时，经济下行压力仍然很大，国内和国际市场仍然面临很多不确定性因素，风险挑战更加复杂。

对此，国务院发展研究中心副主任张军扩表示，面对这样的形势和环境，要推进企业进一步高质量发展，提振企业家信心，最关键的还是要坚定不移地深化改革扩大开放，加快完善高质量发展的体制机制环境，不断增强经济增长的新动能，并充分释放中国经济蕴含的巨大发展潜力。

国家行政学院教授冯俏彬表示，打造良好的营商环境也是建设现代化经济体系、促进高质量发展的重要基础，对于降低企业成本、提高企业经营的可持续性具有重要意义。（张超文 李志勇 钟源）

(责编：杨曦、仝宗莉)