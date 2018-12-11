原标题：3D复原+VR技术重现南海子团河行宫

本报讯（记者 张小妹）利用3D复原和VR技术等科技手段展示团河行宫与德寿寺，业界知名专家齐聚大兴共同探讨南海子文化的传承与发展，以德寿寺为背景的哲学与诗性电影《雪落德寿寺》筹拍发布，“古苑宸迹”南海子历史文化溯源特展正式开幕……首届北京南海子文化论坛日前在北京大兴举行，北京青年报记者了解到，这是全国近年来首次专门针对南海子文化研究的高端学术论坛。

一幅幅图片、一件件实物、一段段视频……随着首届北京南海子文化论坛的召开，“古苑宸迹”南海子历史文化溯源特展在大兴区开幕。北青报记者在现场看到，展览首次展出了国家图书馆珍藏的清晚期《南苑全图》和清同治年间的《凤泉凉水河图》，以及浙江省博物馆珍藏的康熙年间《京杭道里图》。《南苑全图》具象展示了南海子鼎盛时期的地域四至、规模构成，《凤泉凉水河图》形象说明了南海子湿地水系与运河的关系，《京杭道里图》充分说明了历史上南海子与北京城、永定河、运河之间的关系。

值得一提的是，展览还利用3D复原和VR技术等科技手段展示了南海子最大的行宫团河行宫、清初期见证民族融合的德寿寺等一大批历史建筑的复原景观。同时展示的还有手工制作的德寿寺、旧衙门行宫、南红门行宫等古建的微雕模型，生动再现了南海子的古苑盛景。

近年来，北京大兴紧抓“城南行动计划”历史机遇，规划建设了总面积为11.65平方公里的北京最大湿地公园，目前一期已建成投入使用，二期将于明年7月建成开放。同时，团河行宫、德寿寺得到修复，昆仑石、宁佑庙碑、南红门行宫等历史遗迹遗址得到妥善保护，南海子麋鹿得到保护繁衍，成为世界野生动物保护的中国样本。

大兴区区委常委、宣传部长祁金利介绍，除了即将开放的南海子郊野公园二期之外，南海子文化本身就有很多穿越时空的意义，“目前我们正在开发南海子相关的文化产品，此外将围绕南海子挖掘大量史料，集纳起来，编成中小学文化读本。同时，德寿寺、团河行宫基本复原完毕，大兴将继续做好整个南海子地区古迹的盘点，让南海子文化深入到百姓心中。”

摄影/本报记者 汪震龙

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