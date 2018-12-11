原标题：雅戈尔今年抛售40亿金融资产

今年以来雅戈尔集团不断变卖金融资产，特别是近期更是加快节奏。刚于9月7日至11月15日，出售创业软件股份交易金额为5287.24万元；紧接着11月16日至11月20日继续抛售，继续出售创业软件股份交易金额为4439.68万元。

频频抛售金融资产

据雅戈尔公告称，今年9月7日至11月15日，公司出售创业软件股份261.57万股，交易金额为5287.24万元；公司滚动利用闲置投资资金购入结构性存款，期间结构性存款到期赎回累计金额为136927.44万元；公司处置金融资产的交易金额合计142214.68万元，占2017年末经审计净资产的5.83%，产生投资收益6593.93万元，净利润4945.45万元（未经审计），占2017年度经审计净利润的16.67%。

之后雅戈尔再发公告，11月16日至11月20日，公司出售创业软件股份223.83万股，交易金额为4439.68万元，占2017年末经审计净资产的0.18%，产生投资收益4018.43万元，净利润3013.82万元（未经审计），占2017年度经审计净利润的10.16%。

据北京青年报记者了解，自今年初以来，雅戈尔已数次出售金融资产，涉及交易金额高达40多亿元。对于出售原因，雅戈尔工作人员表示，为保证投资结构调整的可操作性和时效性，雅戈尔出售创业软件等金融资产系投资板块的正常业务行为。

地产营收和净利同时下降

近年来，以服装起家的雅戈尔公司，其业务主要分为纺织服装、地产板块和投资业务，其利润也不断在三大板块中闪转腾挪。雅表尔三季度季报显示，报告期内，雅戈尔完成营业收入47.3187亿元，实现归属于上市公司股东的净利润23.411亿元，分别较上年同期降低35.91%、12.58%。其纺织板块营收和净利双双增长，而地产板块与投资业务则同比降低。

其中纺织服装板块完成营收37.6761亿元，较上年同期增长14.96%；实现归属于上市公司股东的净利润60611.55万元，较上年同期增长33.54%。地产板块完成营业收入96403.95万元，实现归属于上市公司股东的净利润32271.47万元，由于项目交付周期的影响，分别较上年同期降低76.52%、58.93%。投资业务实现归属于上市公司股东的净利润14.1227亿元，较上年同期降低1.80%。

市场注意到，雅戈尔频频出售金融资产的同时，业绩却是不断呈下跌趋势。

截至今年三季报，雅戈尔营收同比下滑35.91％至47.32亿元；归属净利润同比下滑12.58％至23.41亿元；扣非净利润同比下滑16.75％至18.38亿元。雅戈尔累计营收和净利润已分别连续7个季度和8个季度同比下滑。

主打品牌GY降幅直线下滑

市场特别关注，在服装板块整体回暖的同时，主打年轻化市场的GY品牌却陷入发展困局。GY品牌创立于2009年，被认为是雅戈尔旗下的年轻时尚男装品牌。

雅戈尔发布最新财报显示，2017年、2018年上半年及2018年前三季度，雅戈尔年轻化战略下打出的GY品牌营收分别为1.53亿元、3113万元、3291万元。雅戈尔服装业务旗下的五个子品牌中，仅有GY品牌营收同比下降，2018年上半年和2018年前三季度降幅更是达到67.25％和71.37％。

公开资料显示，今年1月1日-1月22日期间，雅戈尔出售了浦发银行、宁波银行可转债等金融资产，交易金额合计5.56亿元；1月23日-4月12日，其出售浦发银行、宁波银行可转债等金融资产，交易金额为19.58亿元；4月13日-9月6日期间，雅戈尔出售了中信股份、宁波银行可转债等金融资产，交易金额约为2.28亿元。

文/本报记者 刘慎良

(责编：朱江、杨曦)