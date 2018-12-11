原标题：首批5G手机价格预计在8000元以上

本报讯（记者 任笑元）中国移动发布5G终端计划显示，将会在明年重点开展5G终端规模试验，5G终端设备会在30款以上，其中包括5G手机的在内。但这样的一台5G手机并不便宜，预计5G手机初期价格会在8000元以上，数据类终端价格则可能会在3000元以上。不过，到了2020年5G规模商用阶段，商用终端品类也将进一步丰富，有望达到60款以上，5G手机的门槛可能降至1000元以上级别。

中国移动在日前举办的全球合作伙伴大会上还表示，将会增加5G设备及网络建设的资金投放，计划明年上半年推出5G手机以及自主品牌5G终端产品。

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