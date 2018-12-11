原标题：开发商年底加速推盘抢收 40城住宅成交量小幅抬头

■本报记者 王丽新

临近年底，房企开始抢收业绩，忙于加速推盘，试图在最终盘点来临之前，让业绩表更好看一些，也好“过年”。

近日，据易居房地产研究院发布的《11月份全国40城住宅成交报告》显示，11月份，40个典型城市新建商品住宅成交面积环比增长9%，同比增长20%。

分城市来看，11月份，一线城市成交面积环比持平，同比下降11%；二线城市成交面积环比增长16%，同比增长18%；三、四线城市成交面积环比下降1%，同比增长33%。2018年前11个月，40城累计成交面积同比增长8%，虽小幅反弹，仍不改整体下行趋势。其中一线城市累计同比下降9%，二线城市累计同比小幅增长4%；三、四线城市累计同比增长26%。

易居研究院研究员沈昕表示，临近年底，部分开发商加速推盘，但11月份，40城成交量未出现特别明显的增长。在沈昕看来，虽出现同比小幅反弹，但下行趋势未改。自2017年2月份，40城年初累计成交面积同比增速进入负区间后，降幅不断扩大，年底在-22%处企稳。这说明2017年市场出现了降温，主要由于多地先后出台或升级了“分类调控，因城施策”的楼市调控政策，并且以个人房贷利率上浮为代表的信贷政策趋紧也有效地打击了投资投机需求。虽然进入2018年，40城累计成交面积同比增速曲线出现了较大的反弹，这主要是因为年初以来三、四线城市尤其是未调控或弱调控的三、四线城市成交面积增长较多，三季度以来同比增幅已持续放缓。考虑到内部环境调控政策短期内不会放松，外部环境复杂多变，判断出该曲线在经历小幅反弹后仍将保持下行趋势。

对比国家统计局公布的全国住宅成交累计同比数据来看，两条曲线走势大致相近，40城领先全国4个月至6个月左右穿过正负线，且波动较大。这主要由于板块轮动效应，一、二线典型城市对宏观政策更为敏感。2017年以来，40城年初累计同比曲线已经在低位盘整近16个月，而全国成交仍保持正增长，这主要是本轮周期三、四线城市较为火爆所导致的。

沈昕预计，到2019年初40城成交将继续萎缩。分城市类别看，一线城市成交由于已经处于低位，下跌空间有限，有望企稳；东部二线和中部二线城市成交量将逐渐萎缩；其他二线及三、四线城市则面临较大的下跌风险。

(责编：杨曦、仝宗莉)