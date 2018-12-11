原标题：石油供应格局生变 减产提价效果待察

石油输出国组织（欧佩克）成员国与俄罗斯等非欧佩克产油国日前同意减产120万桶/日，超出市场预期。虽然已经决定合作减产，但鉴于减产执行率尚待监督，以及美国产能持续扩张，国际石油市场前景仍存在较大不确定性，市场担心减产或无法抵消美国新产出。

经过两天磋商，石油输出国组织（欧佩克）成员国与俄罗斯等非欧佩克产油国日前同意减产120万桶/日，超过了此前减产100万桶/日的市场预期。在减产配额方面，以沙特为主的欧佩克成员国将减产80万桶/日，伊朗、委内瑞拉和利比亚豁免减产。非欧佩克成员国则同意减产40万桶/日，其中原本反对减产的俄罗斯改变态度，表示愿意合作，并同意减产约23万桶/日。

最近两个月的油价暴跌以及供过于求的市场走势，使得此次欧佩克会议备受市场关注，普遍预计将会削减产量。不过，围绕减产事宜，本次欧佩克会议却一波三折。在此前的阿根廷G20会议期间，俄罗斯总统普京和沙特王储萨勒曼曾宣布，同意将减产协议延长至2019年，市场将此信息视为欧佩克最终达成减产协议的预告。然而，12月6日欧佩克闭门会议结束后却并未如期向外界公布决定。沙特石油部长法利赫称，不确定俄罗斯能否最终加入到协议中，对各方达成一致不太乐观。

据了解，导致减产协议公布延迟的主要原因是各方在豁免权和减产规模上存在分歧。沙特石油部长此前强烈建议所有国家均不能豁免减产，但伊朗石油部长赞加内表示，在面临制裁之际，伊朗不会加入任何石油减产协议。此外，利比亚也希望豁免减产。与此同时，俄罗斯与沙特在关于如何分配减产配额问题上也有分歧，俄罗斯称将最多下调原油产量15万桶/日。但欧佩克坚持认为，俄罗斯需减产25万桶/日至30万桶/日。最终，在多方斡旋下，僵局得以化解，达成了减产协议。

分析人士指出，俄罗斯在会议中发挥着重要作用，展现出俄罗斯在国际原油市场的新影响力，并凸显了俄罗斯与沙特合作的重要性。有分析甚至认为，欧佩克实际上已经变成了俄罗斯和沙特两个国家掌控的组织。欧佩克内部一些小成员国也觉得，他们在组织内部的地位变得不那么重要了。欧佩克最小石油生产国之一的卡塔尔已经宣布，将从明年1月份起退出欧佩克。

此举引发了市场对欧佩克稳定性的忧虑。进入低油价时代以后，欧佩克面临着发展转型的巨大压力。国际能源市场格局变化削弱了欧佩克的全球影响力。美国、俄罗斯和沙特这三个产油大国所作决策对国际石油市场的影响举足轻重，以至于欧佩克单独调控油价的能力日益下降。虽然此次卡塔尔退出欧佩克对原油市场影响较小，但首个中东成员国退出对欧佩克组织稳定性的破坏作用显而易见，目前已有传闻称伊拉克或将效仿这一做法。

当前，虽然欧佩克与非欧佩克产油国已经决定合作减产，但鉴于减产执行率尚待监督，以及美国产能持续扩张，国际石油市场前景仍存在较大不确定性，市场担心减产或无法抵消美国新产出。自2016年初以来，美国的石油日产量增加了250万桶，达到创纪录的1170万桶。而且，根据美国能源信息署（EIA）最新公布数据显示，截至11月30日当周，美国75年来首次成为原油和成品油净出口国。因此，油价短期得到提振后，后期走势依然需要观察主要产油国原油产量情况。（黄海顺）

(责编：杨曦、仝宗莉)