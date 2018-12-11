原标题：年末揽储季 如何存钱利息更高？

不同于理财市场的波澜不惊，随着年末的临近，银行长期定期存款利率再度走高，并在11月达到年内峰值。与此同时，大额存单利率均值亦稳中略升，最高上浮55%。在融360分析师杨慧敏看来，定期存款利率“短降长升”，反映出今年银行长期负债压力增大，愿意花费更高的成本来吸收长期存款。随着年末的来临，预计12月普通定期存款利率会略有上调，相应的存款活动也会有所增加。那么，在年末揽储季，投资者要如何存钱才能获得更高收益？

■本报记者吉雪娇

五年期定存利率上涨最多

今年以来，受流动性宽松影响，货币市场利率持续下跌，理财市场亦难独善其身。不过，与之形成对比的是，存款利率，特别是长期定存利率还在一路小涨。

据融360监测数据，截至11月，银行各期限存款利率中，长期存款利率依然呈现上升趋势，三年和五年定期存款平均利率达到年内最高值，分别为3.303%、3.314%。此外，短期存款利率则略有下调，三个月、六个月、一年、两年定期存款11月平均利率分别为1.441%、1.696%、1.985%、2.624%。

对此，杨慧敏认为，这反映出今年银行长期负债压力增大。“今年5月修订的《商业银行流动性风险管理办法》，对商业银行流动性提出了更高的要求，避免过度依赖短期资金支持长期业务发展，要求合理配置长期稳定负债。因此，迫于监管指标压力，银行愿意花费更高的成本来吸收长期款。”

各类银行中，邮储银行定期存款利率仍然排名首位，存款利率均值均较基准上浮38%以上，且各期限存款利率均仍在上升。此外，国有银行各期限存款利率较10月略有上升，股份制银行一年期以内存款利率略有下降，外资银行定期存款利率仍为最低。

值得关注的是，定期存款利率均值排名前十的银行中，仅邮储银行为全国性商业银行，其他均为城商行。杨慧敏认为，城商行在物理网点上存在地域限制，且城商行的公信度不及全国性国有银行，所以揽储压力相对较大，会在存款利率上略有提高。

城市方面，11月，武汉地区的各期限存款利率均值除两年期外，其他期限均排名第一。三个月、六个月、一年、三年、五年期定期存款利率均值分别为1.53%、1.8%、2.1%、3.5%、3.54%。成都则相对较低，三个月、六个月、一年、两年、三年、五年期定期存款利率均值分别为1.42%、1.68%、1.96%、2.56%、3.2%、3.2%。

大额存单利率相对较高

事实上，随着2018年末的来临，银行的揽储大战被认为即将开始。“预计12月普通定期存款利率会略有上调，相应的存款活动也会有所增加。”不过，杨慧敏分析认为，相比往年，今年年末揽储压力会相对较小。“由于今年股市、网贷等行情不佳，且银行理财、货币基金等收益率持续走低，银行揽储的竞争压力有所缓解。”

那么，对于青睐于定期存款的储户而言，在年末揽储季，如何储蓄才能实现更高收益呢？一个值得关注的现象是，相较于普通定期存款，同一家银行，同一个期限内，选择大额存单利率往往更高。

从大额存单的利率变化情况来看，融360监测数据显示，今年4月中旬，大额存单利率上限上调之后，国有银行首先上调了大额存单利率，股份制银行、城商行等跟进上调。4月至8月期间，大额存单利率均值持续上涨，很多银行大额存单利率已没有上浮空间，9月有所回落。

不过，随着结构性存款受限，大额存单又开始了微涨趋势，11月大额存单利率均值较10月略有上升，最高上浮55%。三个月、六个月、一年、两年、三年大额存单利率均值分别为1.639%、1.94%、2.269%、3.18%、4.162%。

除了以上调利率来吸引客户外，大额存单的计息方式也在不断创新。目前大额存单实行靠档计息，一般分为20万、30万、50万、100万等，不同档位利率水平也不同。

杨慧敏认为，由于大额存单利率上浮空间不大，所以整体大额存单利率不会出现较大幅度增长，但不排除一些银行通过送礼、抽奖、送积分等活动来吸引大额存单客户。

智能存款或存流动性风险

部分直销银行、民营银行推出的智能存款亦值得关注。据不完全统计，目前包括微众银行、网商银行、富民银行、苏宁银行等至少10家民营银行正在发行智能存款产品。

从这些智能存款产品来看，比传统定期存款更为便利，可以随存随取、且利息普遍能达到4%以上。如某银行推出的“富民宝”50元可起存，到满期的年化利率为4.8%，提前支取年化利率为4.2%。另一家银行推出的“智能存款+”同样为50元起存，存满1个月，支取利率可达4%。

分析人士指出，这种智能存款实际上并不是普通的存款，而是将定期存款的收益权转让的一种产品。银行之所以能给予投资者如此高的利息，是因为发行这种存款产品的主要是互联网银行，以利率水平相对较高的小额借贷为主营业务，所以这种活期存款实际上能让银行锁定定期存款，从而支持贷款资金。这样高利率的贷款基本可以覆盖定期存款的高息。

不过，需要留意的是，这种产品目前处于监管的灰色地带，仍没有针对性的法规文件，存在一定的流动性风险。

(责编：杨曦、仝宗莉)