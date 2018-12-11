中企承建挪威第二大桥举行通车典礼

由中国企业承建的挪威第二大桥哈罗格兰德大桥通车典礼近日举行。挪威首相索尔贝格出席仪式。
索尔贝格当天接受媒体采访时说，这座桥梁对当地民众来说很重要，很高兴看到中国参与项目建设，中国工人远道而来，与挪威当地基础设施建设力量合作，建造出一座高质量桥梁。
中国驻挪威大使王民告诉记者，哈罗格兰德大桥是中企“走进挪威”的标杆工程，是践行“一带一路”倡议的切实行动，是中挪互利合作的重要成果，对深入推进两国经贸务实合作具有重要示范意义。
哈罗格兰德大桥由中国四川公路桥梁建设集团（四川路桥）承建。这座大桥位于挪威北部港口城市纳尔维克附近，桥长1533米，是北极圈内最大跨径悬索桥。该桥缩短了从纳尔维克前往特罗姆瑟、哈尔斯塔等地的路程。
据四川路桥方面介绍，建设团队解决了桥梁跨径大和空间设计不规则等技术难题，克服大风、严寒、极夜等影响，按要求完成项目，体现出中国桥梁建设先进水平。
在大桥通车前，纳尔维克市政府向四川路桥项目部授予纳尔维克市建设者奖杯，以表示对工程建设的认可与感谢。
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