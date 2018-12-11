原标题：加快推进国企混改 浙江推出40个混改项目

为加快推进浙江省国有企业混合所有制改革进程，近日于杭州举行的浙江省国有企业混合所有制改革项目推介会集中推出了40个混改项目，以吸引各类社会资本积极参与国有企业改革和浙江经济建设。

浙江是全国混合所有制改革起步最早的省份之一，早在20世纪90年代初就逐步推进以混合所有制为主的国企改革。近年来，浙江相继完成物产中大集团整体上市、浙商证券首发上市、组建浙江省石油公司、参股舟山绿色石化基地等一批重大混改项目。截至去年底，浙江省属混合所有制企业户数占比达70.7%，资产总额、营业收入、利润总额占比分别为65%、85%、84%。

此次浙江推出的40个混改项目，涉及交通、能源、环保、化工、机械、建筑、金融等多个领域，其中包括物产中大集团拟以非公开发行股票方式募集资金总额不超过人民币40亿元的再融资项目，浙江省盐业集团拟通过市场公开，以增资扩股、存量转让相结合方式引入战略投资者等重点混改项目。这40个混改项目落地后，预计将引入社会资本超400亿元。

浙江省国资委党委书记、主任冯波声表示，浙江民营经济发达、市场化程度高，具有发展混合所有制经济的先天优势和深厚土壤。浙江省国资委将大力支持各类社会资本参与国企改革和资源整合，促进混合所有制企业经营机制转换，完善混合所有制企业监管方式，确保混改后企业真正与市场融合，更好地服务浙江经济社会发展。

在推介会上，浙江还正式启动“浙江省混合所有制改革项目发布平台”。据介绍，该平台以浙江产权交易所为依托，将更好统筹浙江全省混合所有制改革项目资源，建立权威信息发布渠道，推动浙江混合所有制改革项目公开公正运行，确保国有资产保值增值。

(责编：朱江、仝宗莉)