原标题：“华龙一号”示范工程福清核电站6号机组压力容器成功就位

12月10日16时8分，具有中国自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”示范工程——福建福清核电站6号机组反应堆压力容器成功就位，为后续安装工作的全面展开创造条件。福清核电站位于福建福州福清市三山镇前薛村，规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组，实行一次规划、连续建设，总投资近千亿元人民币，于2008年11月21日开工建设。其中，1-4号机组采用二代改进型成熟核电技术，5号、6号机组是“华龙一号”示范工程。中新社记者 过东海 摄

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