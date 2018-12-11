原标题：职业年金刷新“进程条” “长钱”入市可期

年底各地职业年金基金管理机构评选密集期已经到来。继中央国家机关事业单位职业年金投资管理人选拔之后，12月10日，首个省级职业年金计划——新疆职业年金管理人名单出炉。新疆机关事业职业年金管理联合组向各相关职业年金管理机构下发了职业年金计划受托人与托管人、投资管理人匹配结果的通知。同日，辽宁省职业年金受托人评选下发标书。

根据《证券日报》记者梳理，11月份以来，还有其他4个省份公告了其职业年金相关工作的推进情况。具体包括：11月4日，江西省出台《江西省职业年金基金管理实施办法(试行)》；11月15日，福建省职业年金基金管理机构评选委员会向各法人受托机构下发了《福建省职业年金计划法人受托机构评选邀请函》，受托标书也已于12月7日递交；11月27日，山东省机关事业单位职业年金托管人评选结果出炉；12月4日，上海市公布近期启动了机关及参公事业单位缴纳职业年金实账积累工作。

对此，有业内人士表示，目前各地对于职业年金的推进工作节奏不一，而由于各地的具体情况不同，每一次招投标都需要“因地制宜”。年底各省市职业年金招投标工作进展加速，意味着职业年金入市又迈出实质性一步。

值得关注的是，10月31日，中央国家机关事业单位职业年金投资管理人评选结果出炉。有业内人士介绍，此次中央国家机关事业单位职业年金大致包含7个计划，共41个账户。

一位盈米财富的分析师表示，职业年金是国家养老保险的重要补充，在风控管理上有着非常严格的把关，通过限制性投资、投资管理人资格严审、计提风险准备金等措施，极大保障了资金的安全性。

谈及职业年金入市规模，招商证券首席策略张夏昨日对《证券日报》记者表示，根据测算，目前职业年金的实账累计规模或已达到7488亿元，未来每年的新增规模约1870亿元。而职业年金入市的初始投资比例不会太高，假设为7%至10%，则目前的存量规模给A股带来增量资金约520亿元至750亿元，未来每年带来增量资金约130亿元至190亿元。如果2019年职业年金入市能够顺利实施，考虑到资金入市节奏，保守估计第一年带来增量资金200亿元。

英大证券首席经济学家李大霄表示，职业年金作为重要的补充养老保障制度，估计存量规模在万亿元级别，由于职业年金基金缴费是刚性支付，每年的增量规模在千亿元以上，还不断增加规模，按6%-8%的比例计算，可入市数量也比较可观。

不过在业内人士看来，职业年金的入市短期来看效果有限，长线资金将助力市场稳健发展。职业年金的投资运作会力求稳起步，在运作初期，一般会先以成本计价类资产以及固定收益资产的配置为主积累安全垫，随着安全垫的增厚逐步提升权益类资产配置比例。职业年金落地，市场应该看到更多的是A股市场结构的优化，而不是短期内资金供给的明显增加。

张夏也表示，未来，随着这部分资金入市以及规模逐步扩大，将会为A股带来增量资金，且将会成为A股市场上重要的长期价值投资机构之一，有助于A股的投资者结构的持续优化。（本报见习记者 孟 珂）

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