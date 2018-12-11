原标题：中国核电预计2020年累计发电量 破一万亿千瓦时

12月3日，中国核电表示，海南联网二回工程预计在2019年完工投运，投运之后经运行考察合格，两台核电机组即可具备满功率条件。同时，根据目前的机组运行状况及新机组投运计划，中国核电预计在2020年累计发电量可突破一万亿千瓦时。

据相关统计数据显示，2017年我国核电机组累计发电量为2483 亿千瓦时，同比增长16.46%。随着我国投运核电机组数量的稳步攀升，核电占总发电比例已经由2006 年的1.92%上升至目前的3.95%。但是，相较于法国、美国等核电大国而言，差距依旧较为明显，以法国为例，其目前国内核电发电的占比超过70%。截止到2018年6月中国核电发电量为1300亿千瓦时，同比增长12.7%，约占2018H1全国总发电量的4.07%

我国核电建造经济性领先。我国近30年从未中断核电建设，并且国产化率已突破85%，不断的积累降低了建造成本，并且仍然具有下降空间。运营期具备后发优势，中国核电未来投运机组寿命有望达到80年（60年设计寿命+20年许可证延续）。我国能源结构对核电更有利，在我国核电基数小，煤炭资源短缺的背景下，对核电发展更为利。

中国核电在世界发电量中的占比长期维持在10%以上。2017年核电在国内总发电量中的占比已提升到4%，国内核电产业仍然具有广阔的发展空间。（本报记者 杨 萌）

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