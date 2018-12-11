原标题：审计署：部分地区和部门在做好“六稳”工作等方面存在突出问题

新华社北京12月10日电（记者刘红霞）审计署10日晚发布公告，指出部分地区和部门在做好“六稳”工作、打好“三大攻坚战”等方面还存在一些突出问题。

当天发布的三季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果公告指出，部分地区稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作有待进一步加强。

公告点名指出湖北省武汉市洪山区就业失业数据不实。2017年、2018年1月至8月，洪山区人力资源局分别将1354名、2853名失业人员虚报为新增就业人员，实际失业人数分别是其上报人数的1.16倍、1.37倍。

公告指出，6个省的个别金融机构存在掩盖不良贷款、拨备覆盖率低等问题。其中，5个省的个别金融机构通过人为调整资产评级等方式掩盖不良贷款13.39亿元。

公告还指出，纳入国家“十三五”规划的4个重大工程项目由于前期手续办理缓慢等原因进展缓慢或停工，涉及投资27.05亿元。39个基础设施及民生项目逾期未开（完）工，或建成后未充分发挥效益，涉及投资281.29亿元。

在打好“三大攻坚战”中的防范化解重大风险方面，公告指出，多数被审计地区积极采取措施加强政府债务预算管理，在有序化解地方政府隐性债务等方面取得了一定效果，但仍有4个省的4个地区以签订借款合同等方式，新增地方政府隐性债务30.01亿元。

在扶贫领域，审计部门本季度重点抽查了31个贫困县，发现部分地区扶贫政策落实不到位，扶贫资金和项目未实现预期效果。比如，有7个地区的12510名贫困人口在农村饮水安全、基本医疗和住房安全等“两不愁、三保障”不达标情况下“被脱贫”。

审计署财政审计司主要负责人说，四季度，审计署将持续加大对国家重大政策措施落实情况跟踪审计力度，持续跟踪督促检查政策落实、跟踪审计查出问题的整改情况，坚持揭示问题和促进完善制度并重，推动完善制度和深化改革。

(责编：朱江、仝宗莉)