原标题：中欧武汉班列首开“十汉欧”国际货运班列

新华社武汉12月10日电（记者李劲峰、黎昌政）一趟装载着农产品、汽车零配件等货物的班列10日从湖北十堰火车站发车驶往欧洲，这标志着“十汉欧”国际货运班列顺利开通。

十堰市是我国华中地区重要汽车工业基地和农产品基地。这趟从湖北十堰发运的班列，在武汉搭乘中欧班列经满洲里出境，发往莫斯科，最终抵达终点德国汉堡，路程约18天至20天。

据介绍，“十汉欧”班列开通后，将使地处内陆秦巴山区的汽车制造、汽车零配件等货物能更方便快捷地“走出去”，同时在湖北省内形成以中欧班列为纽带，连接武汉、十堰、随州等地的“汽车走廊”物流通道，进一步放大湖北汽车产业的集聚效应。

负责中欧武汉班列运营的汉欧国际物流公司介绍，中欧武汉班列自2012年10月开通以来，截至今年11月底总共发运班列1200列，运送量超过10万标准集装箱，其中去程574列，回程626列，线路覆盖亚欧大陆近五十个国家和地区。

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