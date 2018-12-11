原标题：我国力争用3年提升新能源汽车充电保障能力

新华社北京12月10日电（记者安蓓）国家发展改革委10日称，我国将力争用3年时间大幅提升充电技术水平，提高充电设施产品质量，加快完善充电标准体系，全面优化充电设施布局，显著增强充电网络互联互通能力，快速升级充电运营服务品质，进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。

根据国家发改委、国家能源局、工业和信息化部、财政部制定的《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》，我国将加强充电技术研究和充电设施产品开发，满足新能源汽车不同场景的充电需求；提升充电设施运营效率，积极盘活“僵尸桩”；及时滚动编制充电设施建设专项规划，千方百计解决老旧居民区充电桩、城市中心公共充电设施等建设难题；进一步明确和细化充电基础设施的用地政策；将充电设施电力接入作为发展新能源汽车基础配套设施范畴统筹考虑；加快构建和完善充电基础设施信息互联互通网络；促进新能源汽车与充电设施行业标准间的协调统一，积极开展电动汽车充电设施国际标准化工作等。

行动计划指出，我国新能源汽车正处于市场化发展的关键时期。近年来，我国充电基础设施快速发展，已建成充电桩数量超过60万个。但新能源汽车和充电设施尚处于发展过程中，特别是充电基础设施依然面临着建设落地难、运营效率低等问题，仍是制约新能源汽车发展的短板之一。

(责编：朱江、仝宗莉)