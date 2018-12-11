智能手机有了“双面屏显”

本报电 （仕国）中国手机品牌努比亚日前宣布，正式推出下一代双面屏智能手机努比亚X。这部设计新颖的产品一经面世，就收获了一致好评。“炫酷的背屏，高屏占比的前屏，努比亚的创新就是我买它的理由。”在京东电商平台上，一名购买者在下单后留言。
据统计，努比亚X首批现货仅用时57秒便销售一空，取得了超过1亿元的销售纪录。
努比亚技术有限公司总经理倪飞说，早在2015年，努比亚就成功研发了国内最早的无边框显示技术手机，比后来的全面屏早了一年多。早在全面屏概念刚刚诞生的时候，我们就已经开始了对未来智能手机显示与交互技术的探索。比如，2016年努比亚就申请了名为“双屏操作方法及移动终端”的专利。而努比亚的无边框显示技术，至今依然在行业领先。
努比亚X手机为前后两块大屏幕，既实现了正面接近100%的屏占比，又解决了全面屏时代手机自拍效果下降的弊端。与此同时，努比亚X的设计还充分考虑到了手机跌落时的防护性能与用户长时间使用手机的用眼卫生问题，给了消费者更好的使用体验。
专家认为，中国智能手机已经拥有了世界领先的制造能力，但是要想真正赢得全球化竞争，创新才是更重要的因素。努比亚X的技术亮点，是企业过去数年间加大研发投入、鼓励创新的“科技红利”。
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