工信部发放5G系统试验频率使用许可

本报北京12月10日电 （记者王政、韩鑫）工信部10日正式公布，已向中国电信、中国移动、中国联通发放了5G系统中低频段试验频率使用许可。5G系统试验频率使用许可的发放，将有力保障各基础电信运营企业开展5G系统试验所必须使用的频率资源，并向产业界发出明确信号，将进一步推动我国5G产业链的成熟与发展。

《 人民日报 》（ 2018年12月11日 12 版）

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