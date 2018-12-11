“大洋一号”起航执行中国大洋52航次科考任务

“大洋一号”科考船。
本报青岛12月10日电 （记者刘诗瑶）记者从自然资源部获悉：“大洋一号”科考船于12月10日从青岛自然资源部北海分局科考基地码头起航，将先后前往印度洋、大西洋执行中国大洋52航次科学考察任务。此次考察任务将切实履行中国与国际海底管理局签署的合同义务，支撑跨西印度洋和南大西洋的U形区生态环境调查计划。
本航次任务经自然资源部批准，由中国大洋事务管理局组织，自然资源部第一海洋研究所（以下简称“海洋一所”）、自然资源部第二海洋研究所（以下简称“海洋二所”）、自然资源部北海分局（以下简称“北海分局”）联合实施。本航次任务的科考队员来自海洋一所、海洋二所、北海分局等45家国内单位，共311人（包括后备人员）组成，航程约23900海里，预计2019年7月完成任务返回青岛。
本航次将执行我国“十三五”规划“蛟龙探海”工程之深海资源勘查与开发和深海环境监测与保护的重要任务，分A段和B段，共计230天。
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