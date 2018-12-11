中企承建挪威第二大桥举行通车典礼

据新华社挪威纳尔维克12月9日电 （记者梁有昶）由中国企业承建的挪威第二大桥哈罗格兰德大桥通车典礼9日举行。挪威首相索尔贝格出席仪式。

索尔贝格当天接受媒体采访时说，这座桥梁对当地民众来说很重要，很高兴看到中国参与项目建设，中国工人远道而来，与挪威当地基础设施建设力量合作，建造出一座高质量桥梁。

《 人民日报 》（ 2018年12月11日 03 版）

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