原标题：网络手机回收成销赃新渠道

原标题：网络手机回收成销赃新渠道

本报讯（记者 高健 通讯员 张磊 张倩）盗窃的手机，在微信公众号下单就能被“回收”——盗窃嫌疑人王某发现，网络手机回收成了销赃新渠道。昨天，丰台区检察院以盗窃罪对王某提出公诉，同时建议手机回收应实行实名制。

今年2月至5月间，王某多次在丰台区卢沟桥地区实施入户盗窃，盗窃手机、现金等财物共计1万余元。与以往的销赃手段不同，每次窃取手机后，王某便会通过一些手机回收微信公众号下单，仅需简单填写姓名和联系方式即可预约快递，将手机寄往与网络回收平台合作的回收公司。利用回收的方式销赃，既无需露面，也不必提供真实的身份信息，对于王某来说，这种销赃方式相当隐蔽。

经查，王某寄往两家回收公司共11部手机，其中8部手机的回收订单未使用真实姓名进行登记。部分盗窃所得手机并未解除屏幕锁，回收公司在发现手机处于未解锁情况时，客服曾电话询问王某锁屏密码，但王某称忘记了无法提供。对于这种可疑情况，客服仍表示手机可以回收，但由于不能提供密码，需要对手机进行有锁检测，会影响回收价格。王某表示同意后，回收公司对手机进行低价回收。案发后，公安机关仅追回两部被盗手机，其余手机均已被回收公司出售或分解。

近年来，随着手机等数码产品更新换代频率越来越快，相关回收产业也开始蓬勃发展，网络回收因其简捷方便等特点，颇受用户青睐，同时也有效促进了二手数码产品的回收利用。但检方发现，这种快捷的回收方式常被王某这些不法分子盯上，成为他们销赃的便利渠道。

检方指出，由于目前网络回收的方式审核不严，很容易被犯罪分子所利用。因此，网络数码产品回收平台及回收公司应当加强监管，严格落实行业规范。检方建议，应对手机回收用户落实实名制登记，并确保不泄露用户个人信息；加强对未解锁二手手机的审核，拒绝无法提供解锁密码手机的回收；同时，加强与公安机关的合作，及时提供案件所需的相关信息。

(责编：赵爽、杨曦)