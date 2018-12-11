原标题：网络手机回收成销赃新渠道
本报讯（记者 高健 通讯员 张磊 张倩）盗窃的手机，在微信公众号下单就能被“回收”——盗窃嫌疑人王某发现，网络手机回收成了销赃新渠道。昨天，丰台区检察院以盗窃罪对王某提出公诉，同时建议手机回收应实行实名制。
今年2月至5月间，王某多次在丰台区卢沟桥地区实施入户盗窃，盗窃手机、现金等财物共计1万余元。与以往的销赃手段不同，每次窃取手机后，王某便会通过一些手机回收微信公众号下单，仅需简单填写姓名和联系方式即可预约快递，将手机寄往与网络回收平台合作的回收公司。利用回收的方式销赃，既无需露面，也不必提供真实的身份信息，对于王某来说，这种销赃方式相当隐蔽。
经查，王某寄往两家回收公司共11部手机，其中8部手机的回收订单未使用真实姓名进行登记。部分盗窃所得手机并未解除屏幕锁，回收公司在发现手机处于未解锁情况时，客服曾电话询问王某锁屏密码，但王某称忘记了无法提供。对于这种可疑情况，客服仍表示手机可以回收，但由于不能提供密码，需要对手机进行有锁检测，会影响回收价格。王某表示同意后，回收公司对手机进行低价回收。案发后，公安机关仅追回两部被盗手机，其余手机均已被回收公司出售或分解。
近年来，随着手机等数码产品更新换代频率越来越快，相关回收产业也开始蓬勃发展，网络回收因其简捷方便等特点，颇受用户青睐，同时也有效促进了二手数码产品的回收利用。但检方发现，这种快捷的回收方式常被王某这些不法分子盯上，成为他们销赃的便利渠道。
检方指出，由于目前网络回收的方式审核不严，很容易被犯罪分子所利用。因此，网络数码产品回收平台及回收公司应当加强监管，严格落实行业规范。检方建议，应对手机回收用户落实实名制登记，并确保不泄露用户个人信息；加强对未解锁二手手机的审核，拒绝无法提供解锁密码手机的回收；同时，加强与公安机关的合作，及时提供案件所需的相关信息。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】