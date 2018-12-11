“中国在亚太经合组织（APEC）中的作用非常关键，为亚太地区的发展作出了重要贡献。”APEC第二十六次领导人非正式会议今年11月在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港闭幕，APEC秘书处执行主任艾伦·博拉尔德在接受本报记者专访时表示，“中国作为APEC的重要成员，在保持自身经济健康稳定发展的同时，还以包容开放的态度与其他成员深化务实合作，为区域经济一体化发展注入强大动力。”

“中国改革开放成就令人赞叹，也为其他国家提供了借鉴和发展机遇。”今年是中国改革开放40周年，博拉尔德表示，中国在实现自身发展的同时，积极同其他国家分享发展红利，欢迎周边国家搭乘中国发展“快车”“便车”，中国进一步扩大开放，不仅有利于推动区域经济一体化，还有助于构建更加公平的国际贸易体系和开放型世界经济，维护多边主义和经济全球化，从而促进世界经济健康发展。

博拉尔德对习近平主席提出的构建开放型亚太经济等主张深表认同。他说，中国始终秉持互利共赢理念，致力于与地区国家实现共同发展、共同繁荣。“中国推动了亚太地区技术和基础设施的发展，不断为地区国家提供新的发展动力，也创造了更多合作机遇。”

博拉尔德说，对APEC秘书处来说，2018年是非常忙碌的一年。“我们在继续致力于促进亚太地区经济发展的同时，也在努力实现本地区尤其是欠发达地区的互联网覆盖及数字技术的普及。”他表示，包括本次APEC领导人非正式会议举办国巴新在内的许多亚太国家仍需普及数字技术，以使其经济发展更具活力。“中国在数字技术和互联网的应用普及方面为许多亚太国家作出了榜样，期待中国在加强地区基础设施建设和推动数字经济发展方面发挥更重要作用，让更多国家受益。”

“‘一带一路’倡议为亚太国家和其他国家携手应对挑战、实现互利共赢搭建了重要平台，APEC非常欢迎这一倡议，期待中国在APEC中发挥更大作用。”谈及“一带一路”倡议，博拉尔德表示，这是中国对世界的一个重要贡献，为推动亚太经济一体化和完善全球治理提供了中国方案。“希望各成员以更加开放的心态参与‘一带一路’建设，将双赢合作落到实处，共同推动亚太乃至世界经济实现强劲、平衡、可持续、包容增长。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2018年12月11日 03 版）

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