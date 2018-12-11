“习近平主席对西班牙的国事访问具有非常重要的意义，为西中两国关系发展注入了新动力。”西班牙企业家联合会国际关系处主任纳西索·卡萨多·马丁近日在接受本报记者采访时表示，习近平主席访问期间，两国签署了一系列合作文件，涉及文化、经济、电信、第三方市场合作、教育、金融等诸多领域。“中国视西班牙为在欧盟内的好朋友和好伙伴，习近平主席此访将进一步推动西中两国关系和欧中关系向前迈进。”

卡萨多表示，近年来，西中两国经贸往来越来越密切，双边贸易额和投资额都出现了显著增长。目前，西班牙是中国在欧盟内第六大贸易伙伴，中国是西班牙在欧盟外第一大贸易伙伴，西中两国经贸合作潜力巨大。“习近平主席的访问深化了两国企业间合作，为西班牙企业发展带来新机遇。”卡萨多说。

在习近平主席访问西班牙期间，西中企业顾问委员会正式成立，为探讨双边企业合作过程中的需求创建了平台。“西中企业顾问委员会将成为深化两国经贸合作的重要平台。”卡萨多表示，西中企业顾问委员会的成立源于两国企业界迫切想要加强联系的现实需要，共有15家中国企业和17家西班牙企业参与其中，这些企业都对对方市场抱有浓厚兴趣。在卡萨多看来，习近平主席同桑切斯首相共同会见顾问委员会双方代表，无疑将进一步激发西班牙以及西班牙企业界在“一带一路”框架下合作的兴趣和意愿，为西中企业合作开辟第三方市场等带来新的机遇。

卡萨多表示，习近平主席在向西班牙参议院、众议院主要议员发表讲话时强调，中国对外开放的大门永远不会关闭，只会越开越大。这是一个令人欣喜的信息，将会给西班牙企业带来更多的机遇。今年是中国改革开放40周年。40年来，中国开放的步伐越来越快。无论是首届中国国际进口博览会的举行，还是西中企业顾问委员会的成立，都发出了一个清晰的信号：中国继续扩大开放、中国愿意与世界分享发展机遇。“西班牙不能错过这一机遇，希望双边关系发展能够开启新的篇章。”卡萨多说。

（本报马德里12月10日电）

《 人民日报 》（ 2018年12月11日 03 版）

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