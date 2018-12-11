中企助力中东移动互联网发展

日前，中国移动国际有限公司（中移国际）与阿联酋电信签署协议，在阿联酋电信的“智慧枢纽”数据中心建立互联网服务接入点。有分析认为，此举意味着中移国际未来能通过与阿联酋电信的深度合作，支持其将服务范围扩展至整个中东以及非洲地区，满足该地区日益增长的移动互联网需求。

阿联酋电信目前在亚洲、中东、非洲等地的17个国家或地区运营，用户总数接近2亿。该公司首席运营官阿里·艾米瑞表示，很高兴中移国际加入“智慧枢纽”，成为其不断发展壮大的枢纽社区的一员。“作为一个区域性的全方位移动互联平台，‘智慧枢纽’一直致力于为整个区域提供高质量的网络服务，而中国移动拥有全球网络覆盖能力，中移国际的加入将使阿联酋电信能够满足终端客户的全球连接需求，并提升我们自身的竞争力。”艾米瑞对记者表示。

一段时间以来，中国企业不断拓展阿联酋及中东市场。今年10月，中移国际中东分公司在阿联酋迪拜宣布成立。新成立的公司将注重加强中国与阿联酋及中东地区其他国家在通信等领域的合作。11月，中移国际与阿联酋另一大运营商——综合通讯公司签署类似协议，在该公司覆盖中东区域的数据中心建立互联网服务接入点。

阿联酋中小企业联合会主席阿卜杜·撒希博·萨吉瓦尼对本报记者表示，相信阿联酋电信既有的基础设施和其他优势资源将有利于中移国际进一步拓展中东北非市场。综合通讯公司首席执行官欧斯曼·苏丹也对记者表示，期待通过与中国伙伴的合作，让移动互联更加便捷，让商务活动更加高效。“我们期待通过加强与中移国际的合作，共同致力于2021年建成一个无缝连接、安全高效的智慧城市。”

目前，全球运营商都在关注5G发展，中东地区移动互联网市场前景广阔、空间巨大，预计到2025年该地区30%的移动连接都将在5G网络上开展。分析人士指出，5G给用户带来的将不单是上网速度成倍提升，还将为增强现实技术应用、车联网、工业自动化等不同行业的技术革新提供强有力的通信基础，从而推动经济不断创新增长。“作为全球最大规模的通信公司之一，中移国际提升与阿联酋的合作水平，将使阿联酋加速成为世界最具创新性的经济体。”迪拜互联网城执行主任艾马尔·马利克表示。

（本报开罗12月10日电）

《 人民日报 》（ 2018年12月11日 21 版）

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