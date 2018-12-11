审计署：落实国家重大政策措施的四大“好做法好经验”值得推广

人民网北京12月11日电 2018年第三季度，审计署继续组织对31个省、自治区、直辖市（以下统称省）、新疆生产建设兵团和38个中央部门、10户中央企业进行了策落实情况跟踪审计。共抽查1510个单位、3018个项目，涉及资金4185.69亿元，其中中央财政资金312.72亿元。

此次审计围绕推动经济高质量发展和供给侧结构性改革，聚焦防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”推进，减税降费政策落实，“放管服”改革深化，重大工程项目建设等情况，关注了稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期相关工作的推进情况，并对以往审计发现问题的整改情况进行了跟踪检查。

从2018年第三季度审计情况看，有关地区和部门围绕推进经济高质量发展和供给侧结构性改革，结合实际，主动作为，一些经验做法值得总结推广：

第一，积极落实健康扶贫、产业扶贫及生态扶贫政策，推进脱贫攻坚。重庆市、宁夏回族自治区开展健康扶贫医疗救助“一站式”报销结算工作；陕西省镇安县推进实施“社区工厂”模式；国家林草局组织选聘建档立卡贫困人口担任生态护林员。

第二，加快新旧动能转换和科技创新，促进实体经济转型升级。山东省稳步推进新旧动能转换重大工程实施；天津市加大政策和服务支持，发展智能科技产业；江西省鹰潭市推进移动物联网建设及应用，开展“智慧城市”建设。

第三，深化“放管服”改革，优化营商环境。四川省成都市城乡建设委员会和辽宁省大连长兴岛经济技术开发区探索企业投资项目承诺制审批；广西壮族自治区北海市推行“打包审批、勘审同步”行政审批模式；外交部积极推动往来便利化，优化领事服务工作。

第四，降低融资成本，减轻企业负担。江西省设立小微企业转贷基金；广东省中山市推出“助保贷”业务；重庆市深化知识价值信用贷款改革工作。

(责编：杨曦、仝宗莉)