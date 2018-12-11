国企纪检工作不是“副业”

日前，中央纪委国家监委网站发布消息，根据十一届天津市委巡视发现问题，结合有关问题线索，天津市委、市纪委监委对6名市管企业纪委书记不作为不担当、履行监督责任不到位问题进行严肃问责，6人均被免去纪委书记职务，有2人还被同时免去了党委副书记职务。一次性对6名国企纪委书记作出免职处理，这样的问责力度令人震撼，进一步向全社会释放了全面从严治党、问责必严的信号；另一方面也说明，国企中纪检干部不担当不作为问题还在一定范围内存在。

前不久，中央纪委国家监委驻国资委纪检监察组组长陈超英在2018年地方纪委监委驻国资委纪检监察组组长研讨会上说，调研中发现，部分中央企业地市级公司或三级公司纪委书记大都分管着大量其他工作，把纪委的工作当副业。他强调，纪委书记不能兼职，这既有聚焦之意，更有裁判与运动员必须分开才能执法公正之意。

这番话点出了部分国企纪检干部容易出现不作为不担当、履行监督责任不到位问题的症结所在。

首先，是在一些国企仍然不同程度存在党的领导、党的建设弱化、虚化、淡化、边缘化的问题。一段时间以来，有的国企对党务工作重视程度不够，一些国企领导错误地认为“抓生产经营是主业，抓党建是副业”，导致生产经营和党建工作“两张皮”，党务工作在一些国企不受重视，党务工作者被认为是“不务正业”，一些企业配备的专职党务工作者人数不足，专职从事纪检工作的干部人数更少，有的纪检干部还身兼工会、团委、妇联等组织多个职务，自然不能一心一意抓纪检工作。因此，必须从根本上扭转国企党建弱化、虚化、淡化、边缘化问题，促使国企进一步提高对党建工作、纪检工作重要性的认识，做大做强国企党务工作者队伍，配备一支专门的纪检干部队伍，让国企党务工作者的工作充分受到尊重和重视，让国企纪检干部能够心无旁骛、一心一意干好主业、担实主责。

其次，目前在一些国企还存在纪检领导干部“三转”不到位、未聚焦主业的情况。早在2014年，中央纪委就明确要求，纪检监察机关要紧紧围绕监督执纪问责，深化转职能、转方式、转作风，全面提高履职能力。然而，这一要求在一些国企落实情况尚不理想。有的国企纪委书记同时兼任企业党委副书记等职务，参与领导班子的分管工作，甚至有的认为一旦失去这些分管工作，在领导班子中就失去了“话语权”。这样一来，他们中一些人往往把分管工作看得比纪检工作更重，其分管工作中出现问题时，也容易因“既是裁判又是运动员”而无法严格公正执纪，出现不作为不担当、履行监督责任不到位的情况。因此，必须督促国企尽快完成“三转”，督促纪委书记不再分管纪检工作外的其他事务，尽快把工作重心真正聚焦到纪检主业上去，真正履行好赋予纪委的监督执纪问责职责。

此外，还需通过改进干部提名、考核方式等多种手段加强上级纪委对国企纪委的领导，树立“有责必问、失责必究”的导向，对不履职尽责、监督不到位的坚决问责，强化正面激励和震慑作用，督促国企纪检干部切实履职担责，从根本上杜绝不作为不担当、履行监督责任不到位等问题发生。

《 人民日报 》（ 2018年12月11日 17 版）

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