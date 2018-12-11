北京市统计局：“双11”网购调查显示 网络购物趋于理性

人民网北京12月11日电 （朱江）据北京市统计局、国家统计局北京调查总队消息，北京市统计局于近期开展了关于“双11”网购消费的电话调查，范围涉及北京市16个区，调查对象为18-65周岁且在北京市居住半年以上的2000名居民。调查结果显示，有47.6%的被调查者参与今年的“双11”网络购物节，居民的网购消费趋于理性。

北京市统计局调查数据显示，有实际购物需求与优惠力度大，成为吸引消费者购物的最主要因素。参与“双11”购物的消费者中，有66.1%的被调查者是因为有实际购物需求；有64.5%的被调查者因为“双11”优惠力度大。广告宣传、周围人的影响、通过购物缓解压力等非理性因素占比较低，分别为19.3%、11.4%、7.5%。

被调查者“双11”购物原因情况（限选3项）

调查结果显示，消费者网购的商品种类趋于多元，但更倾向于日常生活所需。逾半数参加网络购物节的被调查者在“双11”购买了日用品、服饰和食品饮料。购买奢侈品和贵金属用品的被调查者较少，仅有4.6%。

被调查者“双11”购买主要商品情况（多选）

“双11”网购消费有较明显的年龄差异。21-30岁年龄段的被调查者参与率最高，为67.9%；61-65岁的被调查者参与率最低，为30.5%。

“双11”网购消费性别差异不大。在参与“双11”网络购物节的被调查者中，男性参与率为47.6%，主要购买日用品（61.2%）、食品饮料（52.9%）和服饰（50.5%），实际购物需求和优惠力度大对男性被调查者的吸引力分别为64.4%和62.0%；女性参与率为47.7%，主要购买日用品（68.8%）、服饰（62.9%）和食品饮料（50.3%），实际购物需求和优惠力度大对女性被调查者的吸引力分别为67.2%和66.1%。

从购物金额来看，参与网络购物节的被调查者消费金额多在8000元以内，其中在4000元以内的最多，占80.1%；消费金额超过12000元的被调查者较少，为1.3%。

参与“双11”网购的被调查者消费金额情况

(责编：朱江、仝宗莉)