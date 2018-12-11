银联替你付一半? 云闪付APP或涉嫌虚假宣传诱导用户下载

中国青年网北京12月11日电继“双十一”商家大促后，“双十二”也马上要来了。今年的“双十一”当天商品成交额创下了2135亿元人民币的新纪录。而“双十二”作为年底最后一次大促，也让许多商家为之做最后的冲刺准备。近日，有消费者反映，在广播广告中听到一则消息——云闪付APP推出“一毛钱都不容易 12.12银联替你付一半”的活动，然而当下载注册该APP后，消费者发现，银联并非真能“替你付一半”，该广告涉嫌存在引人误解的内容，诱导用户进行下载并使用。

付一半 实际优惠有封顶

“银联替你付一半！”双十二5折大促来袭？错！一毛钱也都不容易是真的！这个羊毛“薅”的有条件。

云闪付APP首页显著位置挂着“银联替你付一半”的广告。

云闪付APP为银行业统一移动支付战略产品。根据消费者提供线索，中国青年网记者下载了云闪付APP，首页显著位置挂着“银联替你付一半”的广告，以“12.12银联替你付一半”、“12.12享半价”、“5折优惠”等显著文字和图片进行宣传，但记者发现，在实际结算时却显示只能享有10元至88元不等的封顶优惠上限。此类封顶优惠的关键信息并未与前述“银联替你付一半”、“享半价”及“五折”等文字以显著的方式标注在一起，仅在活动细则小字部分予以标注。

该消费者表示，当时听到广播里说，双十二消费可以享受半价优惠，便下载安装了该应用，后发现并没有广告宣传的那么美好。

云闪付APP银联替你付一半优惠页面。

律师：该广告涉嫌虚假宣传

对此，北京庞标律师事务所庞帅律师表示，当消费者通过浏览到“半价”、“五折”等宣传内容，较大可能会合理地、普遍地、善意地理解为商品价格的一半，进而影响消费者下载云闪付APP或在购买结算方式上作出选用银联云闪付的决定。

我国《消费者权益保护法》第20条第1款规定：“经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传。”《广告法》第4条第1款规定：“广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。”

“同时根据该法第28条的规定，银联云闪付的该等广告宣传涉嫌构成引人误解，误导消费者的虚假广告。任何单位或者个人依法享有向本行政区域内的市场监督管理部门（即工商机关）进行投诉、举报。消费者协会也有权进行社会监督。一旦依法被认定为虚假广告，将会面临被主管机关责任停止发布广告、处广告费用3到5倍的罚款等行政处罚。”庞帅律师解释道。

无独有偶，此前的“不限量套餐”在三大运营商的强推下，吸引了大批用户。但是用户在使用过后才发现，所谓的“不限量流量”通常在使用20G后就要限速，与运营商宣传的“不限量”不相符。随后，三大运营商“不限量套餐”的广告宣传被相关部门叫停，并随即开展了相关自查和整改工作。主要问题就是关于名义上的“不限量”宣传与细则中存在限制性条件这一名不副实的行为。

庞帅律师建议，相关企业要引以为戒，充分尊重消费者。在宣传上加强规范，避免发生误导消费者的情形。

(责编：马昌、袁勃)