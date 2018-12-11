深圳支持民营经济“放大招” “四个千亿”政策出台

深圳将推出“四个千亿”扶持政策：减负降成本1000亿元以上、新增银行信贷规模1000亿元以上、新增民营企业发债1000亿元以上、设立总规模1000亿元的民营企业平稳发展基金

税务部门在进一步落实好已有税收优惠政策基础上，将不断提高税收政策执行的精准性、实效性，确保纳税人享受政策红利

降低社保费率、可缓交住房公积金、扩大中小微企业银行贷款风险补偿资金池规模、提供增信资金支持、设立民营企业平稳发展基金……这是深圳市政府日前出台以“更大力度、更优政策、更好服务”支持民营企业发展的部分措施。

根据深圳市出台的《关于以更大力度支持民营经济发展的若干措施》，将推出减负降成本1000亿元以上、新增银行信贷规模1000亿元以上、新增民营企业发债1000亿元以上、设立总规模1000亿元的民营企业平稳发展基金“四个千亿”等措施，降低企业生产经营成本，缓解融资难融资贵，建立长效平稳发展机制，支持企业做优做强，优化政策执行环境，以更好服务支持民营企业发展。

此次深圳出台的支持民营企业发展“四个千亿”政策，将对民营企业产生怎样影响？以减负降成本为例，深圳市提出，在降低税费、用地成本、用电成本、物流成本、提高企业资金周转效率等基础上，新增“三降一缓一返还”，即到2019年底阶段性降低企业医疗保险费率1个百分点，降低失业保险费率0.5个百分点，降低工伤保险费率30%；亏损满1年的民营企业，经职工代表大会或工会同意，可以申请缓交住房公积金；提高对小微企业工会的工会费返还比例，由60%提高到70%。通过以上各项措施，实现2018年降低企业生产经营成本超过1000亿元。

福田区是深圳中心城区，也是民营企业最集中的区域之一。据福田区税务局局长李拓亚介绍，今年以来福田区税务局不折不扣地落实各项减税降负政策，释放改革政策的减负效应，企业转型发展的助推效应，高质量发展的叠加效应。深圳支持民营经济发展政策出台后，税务部门在进一步落实好已有税收优惠政策的基础上，将不断提高税收政策执行的精准性、实效性，确保纳税人充分享受政策红利，帮助民营企业落实减税降负，助力民营企业转型升级。

深圳市政府发展研究中心主任吴思康告诉记者，深圳市委、市政府始终致力于促进民营经济健康发展，年初出台“营商环境改革20条”，从减轻企业税费负担、解决民营企业融资难融资贵问题、营造公平竞争环境、完善政策执行方式、保护企业家人身和财产安全等方面提出了相关政策举措；紧紧围绕供给侧结构性改革，推动“大众创业、万众创新”，注重补短板、降成本、破难题，努力提升民营企业竞争力，促进民营经济高质量发展，取得了良好成效。

在此次出台的支持民营企业发展政策中，深圳市政府还提出了百千万培育计划、百强企业稳增长行动计划、优质企业扎根行动计划、中小微企业上云计划“四个计划”。以百千万培育计划为例，将推动工业企业“小升规”，对首次升规企业一次性给予10万元奖励，2018年完成新升规上工业企业1000家；开展创新型高成长企业培育行动，3年内培育1万家；认定100家民营领军骨干企业，推动其成长为中国民营500强和世界500强企业。

哈尔滨工业大学（深圳）党委书记、经济管理学院教授吴德林认为，深圳堪称构建“亲清新型政商关系”的典范城市，深圳市政府分析当前民营经济发展遇到的困难和问题，出台的普惠政策针对性很强，极大地提振了广大民营企业的信心，给民营企业和民营企业家吃下了安心谋发展的“定心丸”。事实上，深圳市政府始终致力于营造良好的政策环境、提高政府的服务效率、拓宽民营企业融资渠道、提升民营企业创新能力、支持民营企业转型发展、优化民营企业公共服务、引领民营企业标准化建设，从法治和政策层面大力支持民营企业健康发展，为民营经济创造健康发展环境，让政府普惠政策惠及全体民营企业，让企业有更多获得感。(经济日报记者 杨阳腾)

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