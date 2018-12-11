全球企业搭乘“中国快车” 进口博览会“热潮”不退

新华社上海12月11日电（记者周蕊）进口博览会的明星展品正在“变身”商品，“一带一路”沿线企业搭乘上“中国快车”，第二届进口博览会迎来“报名热”。首届中国国际进口博览会落下帷幕一个月来，全球企业的热情不退，进博会持续升温。

从6天到365天，明星展品变商品

上海，虹桥商务区，进口博览会的明星展品正在“变身”商品。

500公斤西班牙火腿，原本打算进口后在国内销售半年，但在短短6天的进口博览会上就“一售而空”，蓝恩喜诺公司遭遇了一场“幸福的烦恼”。

这家公司曾经以西餐厅、高级酒店等为主要的销售渠道，第一次试水面向居民销售，其效果让公司首席运营官任胜楠直呼“没想到”。为了能尽快抓住进博会效应，公司紧急从西班牙加急订购、制作和空运了一批新鲜的西班牙火腿到上海，准备在虹桥进口商品展示交易中心开启常年的保税展示以及面向零售端的销售，“进驻电商企业、开设线下体验店、签约2019年第二届进口博览会等动作也正在逐步推进。”

和蓝恩喜诺公司一样，从进口博览会后“移师”到数公里外的虹桥进口商品展示交易中心的还有40多个全球品牌，来自澳大利亚、格鲁吉亚、意大利的红酒，英国的康多蜜尔奶粉，美国的特斯拉汽车，乌克兰的巧克力和葵花籽油等正在开启“展品变商品”的新征程。

上海虹桥商务区管委会商务发展处副处长朱莹华说，虹桥进口商品展示交易中心按照“品牌控制、价格控制、品质控制”三个制度进行设计，对入驻品牌通过专家委员会进行评审，围绕品牌价值、货源渠道、经营能力等作出判断。通过实行的零租金保税仓库和各项优惠政策，进驻平台的进博会展商、境内外企业和贸易机构将可以低成本实现保税展示交易，开拓中国市场。依托现有保税仓，在一期按照B型保税仓功能探索常态化保税展示交易模式基础上，2019年还将建成5万平方米以上体量的保税仓库二期，惠及更多的商务区内外企业。

从“一带一路”到中国，搭乘“发展号便车”

上海，黄浦江边，璀璨的灯光照亮了万国建筑。

外滩亮化工程的“帮手”之一是进口博览会上的明星展商飞利浦照明，这家刚刚更名为昕诺飞的荷兰企业，在博览会上展示了刚刚面世的可见光通信技术（LiFi）和智慧城市照明系统，并和中国建材集团、武汉防灾中心签署了战略合作协议。

昕诺飞全球高级副总裁、大中华区总裁王昀说，进博会不仅让企业获得了展示最新科技的平台，开拓了商机，更在整个备展参展过程中进一步体验了中国市场的巨大潜力。

受益的全球企业并不只有巨头们，来自“一带一路”沿线的中小企业也正在获得中国市场带来的丰沛机遇。

“进口博览会上对接的成果让我喜出望外。”格鲁吉亚展商上海欧传贸易有限公司负责人杨可夫说，公司在进口博览会上展示了不少在中国市场尚属“冷门”的进口食品，比如格鲁吉亚特色的小饼干、玫瑰精油提取的饮料等，还与辽宁锦州市签订了价值人民币3000万元的合作协议，未来有望将部分加工程序落户当地。

现在，杨可夫不仅忙着考察“6天+365天”常年展示交易平台，也启动了在中国建设加工工厂的前期准备工作，“希望能让格鲁吉亚的玫瑰飘香中国”。

从上海到全球，第二届进博会迎来“报名热”

悉尼，世界广场，一封来自中国的“电子邀请函”出现在大屏上向全球企业发出了邀请：“第二届中国国际进口博览会欢迎您！”5家澳大利亚企业在第二届进博会的推介活动上报名签约，展览面积超过1000平方米。

企业的热情与首届进口博览会上的踊跃成交分不开。中国国际进口博览局的官方数据显示，澳大利亚共有116家企业、 200个品牌参加首届进博会，展览面积超过1万平方米，共与338家中国企业达成成交意向，金额24.4亿美元。

7日，进口博览会参展商联盟秘书处正式在上海成立，这标志着由部分世界500强及行业龙头企业自发建立起来的展商联盟步入常态性开展工作。

进口博览会参展商联盟的成员包括数十家参加首届进博会并已经签约参加2019年第二届进博会的世界500强及行业龙头企业。中国国际进口博览局副局长孙成海说，参展商联盟未来将打造成为优质参展企业的交流合作平台、连接参展各方信息与资源的共享平台，以及为促进中国与世界各国（地区）之间经贸商务往来与发展建言献策的智囊平台。

中国国际进口博览局副局长刘福学说，第二届进博会企业展的报名工作于2018年7月1日启动，目前已经有1000多家企业报名，其中，进口博览局经过筛选，已经和大约100家企业签约，展览面积超过3万平方米。下一步，进口博览会还将前往印度尼西亚、美国、巴拿马、巴西等国家和地区推介。

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