“时代楷模”张黎明：点亮新时代产业工人创新之路

新华社天津12月11日电（记者毛振华）最近，国网天津滨海供电分公司张黎明创新工作室里好不热闹。当研发中的第二代人工智能带电作业机器人——“钢铁侠”自主识别并稳稳地抓住引流线时，张黎明和团队成员们都激动地欢呼起来。

张黎明是滨海供电分公司配电抢修一班班长。都说创新是实验室里科研工作者的事，可作为一名扎根一线31年的老师傅，他不服输。

黎明出发，点亮万家。这些年，在他和团队的创新努力下，公司累计开展技术革新400余项，获国家专利158项。凭着这股倔劲，张黎明从一名普通工人成长为行业里响当当的电力“蓝领创客”，被誉为知识型、技能型、创新型新时代产业工人的典型代表。

“钢铁侠”是张黎明带领团队花费数百个日夜苦心钻研的得意之作。它采用激光雷达等精度更高的多维传感器，结合人工智能算法，相比第一代自动化程度更高，这也是中新天津生态城惠风溪智慧能源小镇建设的重要环节之一。“带电作业称得上电力行业最危险的专业，有了‘钢铁侠’，今后就可以让机器人代替人在电网上做‘微创手术’了。”张黎明的自豪之情溢于言表。

“工作是快乐的，创新让工作更快乐。”张黎明时常把这句话挂在嘴边，勉励同事和徒弟们。

为了让电路抢修更快，他和同事们反复试验，发明了“可摘取式低压刀闸”。线路变压器发生保险片短路烧毁故障的抢修时间，从过去的45分钟缩短到8分钟。随着这项发明获得国家专利并得到广泛推广，每年能减少因停电造成的经济损失超过300万元。

没有完美个人，只有优秀团队。埋头创新之外，张黎明仔细琢磨，积累总结近万个故障成因，形成涵盖30大类300多种故障抢修经验的《抢修百宝书》分享给同事们。遇到故障，大家可以像查字典一样按图索骥，效率成倍提升。张黎明创新工作室还孵化出“星空”“蒲公英”等10个创新工作坊，培养出了更多肯钻研、爱创新的“蓝领创客”。

张黎明人送外号“活地图”，这源自他事故诊断的绝活：根据停电范围、故障周边环境、线路设备健康状况等有限信息，能迅速判断出事故基本性质、大概位置，甚至能准确点出故障成因，为高效完成抢修任务赢得了宝贵时间。而这背后是超出常人想象的艰苦付出。

技校毕业后来到工作岗位，他下班后时常怀揣着笔记本，沿电力线路边走边记。多年下来，陪伴他熟悉线路的交通工具从老式自行车到电动自行车再到抢修汽车。

31年如一日，他累计巡线8万多公里，亲手绘制抢修线路图1500多张，完成故障抢修作业近2万次，这才练就了电路抢修的“火眼金睛”。

电与老百姓的生活密切相关，工作之余，张黎明挂念着老百姓的用电需要。除了抢修班班长，他还有一个特殊的“头衔”——黎明共产党员服务队队长。

张黎明和队员们主动印制了一些卡片发放到社区，创建微信平台，与11个社区150多位老弱孤残人士长期建立爱心服务热线，用爱心搭起了企业与群众的“连心桥”。

看到老旧小区楼道大都又黑又暗，老人们出行很不方便，他主动将滨海新区发放给他的一万元道德模范奖金悉数捐出，成立“黎明·善小”微基金，用来购买节能LED灯泡。600多层老楼楼道又重新明亮了起来。

“很多居民眼里的小事，我们看到了想不到，师傅看到想到了，还一定要做到。”张黎明的徒弟张雨蔚这样评价他。

“从过去电网建设依靠人拉肩扛，到现在无人机、智能巡检机器人的使用，我从一个侧面亲眼见证了改革开放的辉煌历程。”回顾这些年的工作，张黎明深有感触地说。

张黎明是伴随着我国改革开放成长起来的产业工人的杰出代表。从技校毕业生到技能专家，从普通工人到全国劳模、十九大代表，他用实际行动谱写了新时代的劳动者之歌。

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