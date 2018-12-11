第二届中国国际进口博览会推介会在印尼举行

新华社雅加达12月10日电（郑世波）第二届中国国际进口博览会推介会10日在印度尼西亚首都雅加达举行，吸引百余名印尼工商界代表参加。

中国国际进口博览局副局长刘福学在致辞时说，进博会是世界上第一个以进口为主题的国家级展会，首届进博会的成功举办展示了中国主动向世界开放市场的决心。刘福学表示，目前已经有大批企业报名参加第二届进博会，欢迎有意愿参展的印尼企业尽早报名。

中国驻印尼大使馆经商参处公使衔参赞王立平表示，进博会已经成为两国企业贸易往来成功、有效且十分重要的平台和渠道，希望印尼企业充分借助这个平台扩大对华出口。

参加推介会的一名印尼贸易部官员表示，进博会是向中国推销印尼产品的重要窗口，印尼在首届进博会上的参展效果明显。印尼贸易部将鼓励更多、更好的印尼企业参加第二届进博会，并期望获得更多的展位。

本次推介会由中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）和中国驻印尼大使馆经济商务参赞处共同举办。

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