两部门：完善中西部及东北地区中小城市基础网络

人民网北京12月11日电 （朱江）据国家发展改革委网站消息，日前，国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅联合发布《关于组织实施2019年新一代信息基础设施建设工程的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出，要面向中西部和东北地区，组织实施中小城市基础网络完善工程，着力解决我国信息基础设施发展不平衡不充分问题。

《通知》显示，为加快推进“宽带中国”战略实施，有效支撑网络强国、数字中国建设，着力解决我国信息基础设施发展不平衡不充分问题，国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅日前发布关于组织实施2019年新一代信息基础设施建设工程的通知。

《通知》强调，要突出重点，聚焦信息基础设施网络全局性、基础性、战略性的重大项目，关注重点方向和关键环节；创新方式，充分发挥第三方专业机构作用，确保项目评审公正、规范、科学；强化监管，突出项目主管部门、第三方专业机构和项目实施单位的责任，加强项目事中事后监管；协同推进，国家发展改革委、工业和信息化部将会同有关方面，加强对项目的检查和指导，协同推进项目顺利实施。

《通知》要求，要面向中西部和东北地区，组织实施中小城市基础网络完善工程，以省为单位开展相关区域内县城和乡镇驻地城域传输网、IP城域网节点设备新建和扩容，开展县城至乡镇、地市至县城之间光缆、通信杆路/管道、光传输设备建设和扩容，为提升农村地区宽带用户接入速率和普及水平提供支撑。

《通知》明确了五个方面的指标要求：一是单一省市实施区域不少于20个县(区、市、旗)；二是工程实施区域内90%以上宽带用户接入能力达到100Mbps，50%以上宽带用户开通50Mbps以上速率业务；三是县城具有2个以上业务出口节点，县城至地市具有2个以上光缆路由；四是县城至地市的上联带宽平均达到50Gbps以上，乡镇至县城的平均上联带宽达到10Gbps以上；五是为宽带网络覆盖县城、乡镇周边相关农村(含行政村、自然村)提供网络接入条件，做好基础设施支撑。

(责编：朱江、仝宗莉)