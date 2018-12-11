原标题：八成“剁手族” 双11消费不到4000元
北京晨报讯（记者 王海亮）“双11”硝烟刚落，“双12”又来了。昨天，北京市统计局发布今年“双11”网购调查结果，数据显示，北京2000名被调查居民中，近半数人参与了“双11”，其中消费金额多在8000元内，4000元以内的最多，占80.1%。
北京市统计局近期开展了“双11”网购消费的电话调查，涉及全市16个区，调查对象为18周岁至65周岁且在本市居住半年以上的2000名居民。调查显示，有47.6%的被调查者参与了今年的“双11”，居民的网购消费趋于理性。
网购是真有需求，还是身边人都在买买买我也凑热闹？调查显示，参与“双11”购物的消费者中，有66.1%的被调查者是因为有实际购物需求；有64.5%的被调查者因为“双11”优惠力度大。广告宣传、周围人的影响、通过购物缓解压力等非理性因素占比较低，分别为19.3%、11.4%、7.5%。从网购种类看，逾半数参加“双11”的被调查者购买了日用品、服饰和食品饮料；购买奢侈品和贵金属用品的被调查者较少，仅有4.6%。
从年龄看，“双11”网购消费有明显的年龄差异，21-30岁年龄段的被调查者参与率最高，为67.9%；61-65岁的被调查者参与率最低，为30.5%。但性别差异不大，在参与“双11”的被调查者中，男性参与率为47.6%，女性参与率为47.7%。男性购买前三位为日用品、食品饮料和服饰；女性购买前三位为日用品、服饰和食品饮料。
从购物金额看，参与“双11”的被调查者消费金额多在8000元以内，其中在4000元以内的最多，占80.1%；消费金额超过12000元的被调查者较少，为1.3%。
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