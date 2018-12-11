机构：11月全国首套房贷款平均利率5.71% 同比增6.53%

人民网北京12月11日电 （朱江）记者从融360大数据研究院获悉，融360监测数据显示，11月全国首套房贷款平均利率为5.71%，相当于基准利率1.165倍，环比10月持平；同比去年11月首套房贷款平均利率5.36%，上升6.53%。
融360大数据研究院监测数据还显示，11月在全国35个城市533家银行中，有23家银行分（支）行首套房贷款利率上升，占比4.32%，较上月减少4家银行分（支）行；有15家银行分（支）行回调利率，较上月减少4家；有494家银行分（支）行首套房贷款利率较上月持平，占比92.68%。
11月，19家主要银行中首套房贷款平均利率最低为基准1.100倍；银行首套房贷款平均利率最高为基准1.237倍；工、农、中、建国有四大行首套房贷款平均利率持平上月为基准利率上浮16.4%。（上期数值为16.4%）
11月全国首套房平均利率最低的城市前十分别为上海5.19%、厦门5.42%、大连5.44%、福州5.46%、乌鲁木齐5.47%、北京5.47%、太原5.53%、昆明5.54%、深圳5.61%、广州5.62%。
11月北上广深一线城市处于[5.19%，5.62%]区间，北京首套房贷款平均利率为5.47%，较上月持平；上海为5.19%，较上月持平；广州为5.62%，较上月回落10BP；深圳为5.61%，较上月回落1BP。
11月全国房贷利率方面，首套房贷款利率平均值首次停涨，持平上月，二套房贷款利率较上月回落1BP。本月一线城市回归利率最低前十排名，全国总体利率水平保持稳定，个别城市出现微调，其中一线城市利率表现为回调，二三线城市中利率回调及利率微涨情况均存在，未来整体趋势仍将大概率以稳为主。
融360大数据研究院房贷分析师李唯一认为，11月全国首套利率出现持平上月情况，环比涨幅进一步降低，二套利率出现回落。结合近3年房贷利率数据来看，首二套利率差值经历了从平稳到扩大再到恢复平稳，未来保持平稳的趋势增强。
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