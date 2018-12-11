商务部：上周我国食用农产品价格小幅回升

人民网北京12月11日电 （朱江）据商务部网站消息，商务部监测，上周（12月3日至9日）全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.6%，生产资料市场价格比前一周下降0.6%。

食用农产品市场：30种蔬菜平均批发价格为每公斤3.93元，比前一周上涨1.3%，其中黄瓜、苦瓜、油菜价格涨幅居前，比前一周分别上涨11.9%、5.7%和5.5%。肉类批发价格不同程度上涨，其中猪肉、牛肉、羊肉价格分别为每公斤21.02元、55.96元、55.73元，比前一周分别上涨0.8%、0.5%和0.4%。水产品批发价格小幅回升，其中大带鱼、鲤鱼、草鱼价格涨幅居前，比前一周分别上涨1.4%、0.5%和0.4%。食用油批发价格略有波动，其中花生油、豆油价格比前一周分别上涨0.6%和0.3%，菜籽油价格下降0.1%。禽产品批发价格小幅波动，其中白条鸡价格为每公斤16.34元，比前一周上涨0.6%；鸡蛋价格为每公斤9.47元，比前一周下降0.5%。粮食批发价格总体平稳，其中大米、面粉价格均与前一周持平。

生产资料市场：基础化学原料价格比前一周下降0.6%，其中甲醇、硫酸价格分别下降2.9%和1.3%，聚丙烯、纯碱价格分别上涨2.8%和0.3%。化肥价格下降0.5%，其中尿素价格下降0.5%，三元复合肥价格基本稳定。煤炭价格保持平稳，其中无烟煤价格为每吨890元，上涨0.1%，炼焦煤价格为每吨772元，下降0.1%，动力煤价格为每吨609元，与前一周持平。有色金属价格上涨0.1%，其中锌价上涨2.8%，铜、铝价格分别下降0.4%和0.3%。橡胶价格上涨0.4%，其中合成橡胶、天然橡胶价格分别上涨0.6%和0.2%。钢材价格上涨0.5%，其中螺纹钢、高速线材、普通中板价格分别为每吨4135元、4203元、4227元，分别上涨0.8%、0.6%和0.4%。

(责编：朱江、仝宗莉)